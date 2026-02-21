Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, ngày đầu đi làm tôi 'hóa đá' khi thấy sếp tổng là người mình từng đắc tội

Tâm sự 21/02/2026 17:31

Ngày rời khỏi nhà chung, tôi còn ném cho cô ấy 3 triệu để 'giải quyết' đứa bé. 6 năm qua, tôi không hề liên lạc và tìm hiểu về Ly. Phần vì xấu hổ, phần lại không muốn đối mặt với sự thật, rằng có thể cuộc sống của cô ấy bây giờ đang tốt hơn tôi rất nhiều. 

Có lẽ ông trời định thử lòng tôi, hoặc đây là quả báo mà người ta vẫn nói. Tôi năm nay 30 tuổi, hiện tại đang thất nghiệp và không biết sẽ như thế này đến khi nào. Thời còn trẻ, tôi là tay chơi có tiếng. Nhiều cô gái đã qua tay tôi, đến nỗi tôi không thể nhớ hết người yêu cũ của mình.

Cách đây 6 năm, tôi có qua lại có một người tên Ly. Cô ấy xuất thân nông thôn, tính cách rất đơn giản và dễ tin người. Thú thật đối với Linh, tôi vẫn có tình cảm đặc biệt, nhiều khi còn nghĩ sẽ cưới Ly làm vợ của mình. Ngày ấy, chúng tôi thuê một căn nhà trọ rồi sống chung như vợ chồng. Vài tháng sau, Linh nói có thai. Tôi về nhà nói với bố mẹ, không ngờ ông bà lại không chấp nhận, nói tôi vừa ra trường, tương lai còn đang ở phía trước, nếu cưới vợ sinh con chẳng khác gì cái dây quàng vào cổ.

 

Lúc ấy tôi không đủ dũng khí để tự quyết định nên đã chia tay Ly. Ngày rời khỏi nhà chung, tôi còn ném cho cô ấy 3 triệu để "giải quyết" đứa bé. 6 năm qua, tôi không hề liên lạc và tìm hiểu về Ly. Phần vì xấu hổ, phần lại không muốn đối mặt với sự thật, rằng có thể cuộc sống của cô ấy bây giờ đang tốt hơn tôi rất nhiều. 

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, ngày đầu đi làm tôi 'hóa đá' khi thấy sếp tổng là người mình từng đắc tội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, tôi vẫn chưa có vợ, cứ vài tháng lại đổi người yêu một lần, còn công việc thì lận đận đủ đường. Tôi thất nghiệp nửa năm trước, lâu nay đi tìm việc khắp nơi nhưng chưa có chỗ nào phù hợp. Cho đến lần này, tôi thực sự cảm thấy mình có thể cống hiến với công ty.

Qua vòng phỏng vấn, tôi đã được nhận làm thử việc. Hôm qua là ngày đầu tôi đến công ty. Vừa đặt cặp xuống bàn, quản lý của tôi liền nói chuẩn bị để đón sếp tổng. Có lẽ nằm mơ tôi cũng không ngờ được, vị sếp tổng ấy chính là Ly mọi người ạ. Tôi cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên. Còn Ly thì không nhìn thấy tôi, cô ấy đi thẳng vào phòng làm việc.

Hỏi một số người, tôi biết Ly có con trai 6 tuổi, hiện đang làm mẹ đơn thân. Vậy là ngày đó, cô ấy đã không bỏ con, cuộc sống bây giờ đã khá như thế này. Còn tôi thì lại bết bát vô cùng. Tôi xấu hổ quá, công việc khó khăn lắm mới được vào làm, có lẽ tôi phải bỏ để giữ lại chút sĩ diện cho bản thân thôi. 

Vợ bỏ rơi con đỏ hỏn rồi biến mất, 10 năm sau sự thật bại lộ khiến người chồng đang hận bỗng quỵ ngã

Vợ bỏ rơi con đỏ hỏn rồi biến mất, 10 năm sau sự thật bại lộ khiến người chồng đang hận bỗng quỵ ngã

Suốt thời gian ở với bố mẹ chồng, vợ tôi đều than vãn và nói không thể tiếp tục sống cùng nhau. Tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là mâu thuẫn hàng ngày nên không để ý. Hơn nữa mẹ tôi chỉ ngoa ngoắt, chứ bà rất thương và chăm con dâu.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Hớt hải vào viện vì tin chồng ngã xe, tôi "hóa đá" thấy bố đẻ đang thẳng tay "tẩn" chồng mình một trận lôi đình.

Hớt hải vào viện vì tin chồng ngã xe, tôi "hóa đá" thấy bố đẻ đang thẳng tay "tẩn" chồng mình một trận lôi đình.

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Tưởng lấy được "soái ca" đời thực, tôi hóa đá khi quá khứ đen tối của anh bị phanh phui ngay trước ngày cưới

Tưởng lấy được "soái ca" đời thực, tôi hóa đá khi quá khứ đen tối của anh bị phanh phui ngay trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Thấy que thử thai 2 vạch trong thùng rác, chồng chưa kịp mừng rỡ đã "rụng rời" khi biết chủ nhân thực sự

Thấy que thử thai 2 vạch trong thùng rác, chồng chưa kịp mừng rỡ đã "rụng rời" khi biết chủ nhân thực sự

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai "muốn độn thổ" khi biết mình mới là kẻ thứ ba

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai "muốn độn thổ" khi biết mình mới là kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, ngày đầu đi làm tôi "hóa đá" khi thấy sếp tổng là người mình từng đắc tội

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, ngày đầu đi làm tôi "hóa đá" khi thấy sếp tổng là người mình từng đắc tội

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Vợ bỏ rơi con đỏ hỏn rồi biến mất, 10 năm sau sự thật bại lộ khiến người chồng đang hận bỗng quỵ ngã

Vợ bỏ rơi con đỏ hỏn rồi biến mất, 10 năm sau sự thật bại lộ khiến người chồng đang hận bỗng quỵ ngã

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
"Hí hửng" đưa bồ về ăn nằm ở dề, người chồng chết đứng khi chiếc que tăm bé xíu trở thành bằng chứng thép

"Hí hửng" đưa bồ về ăn nằm ở dề, người chồng chết đứng khi chiếc que tăm bé xíu trở thành bằng chứng thép

Ngoại tình 2 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Chồng chấp nhận "ăn chay" cả năm theo yêu cầu của vợ và sự thật "tức nước vỡ bờ" sau 7 năm chờ đợi

Chồng chấp nhận "ăn chay" cả năm theo yêu cầu của vợ và sự thật "tức nước vỡ bờ" sau 7 năm chờ đợi

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng

Tử vi Chủ Nhật 22/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc song toàn, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, bệnh tật đeo bám

Tử vi Chủ Nhật 22/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc song toàn, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, bệnh tật đeo bám

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/2/2026 (Mùng 5 Tết), 3 con giáp làm ăn như 'rồng cưỡi mây', may mắn mỉm cười, một bước thành đại gia

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/2/2026 (Mùng 5 Tết), 3 con giáp làm ăn như 'rồng cưỡi mây', may mắn mỉm cười, một bước thành đại gia

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chị tôi đang đối mặt với cửa tử, anh rể vẫn khăng khăng: "Phải mổ ngay bây giờ mới đại cát!

Chị tôi đang đối mặt với cửa tử, anh rể vẫn khăng khăng: "Phải mổ ngay bây giờ mới đại cát!

Tưởng lấy được "soái ca" đời thực, tôi hóa đá khi quá khứ đen tối của anh bị phanh phui ngay trước ngày cưới

Tưởng lấy được "soái ca" đời thực, tôi hóa đá khi quá khứ đen tối của anh bị phanh phui ngay trước ngày cưới

Vợ bỏ rơi con đỏ hỏn rồi biến mất, 10 năm sau sự thật bại lộ khiến người chồng đang hận bỗng quỵ ngã

Vợ bỏ rơi con đỏ hỏn rồi biến mất, 10 năm sau sự thật bại lộ khiến người chồng đang hận bỗng quỵ ngã

Chồng chấp nhận "ăn chay" cả năm theo yêu cầu của vợ và sự thật "tức nước vỡ bờ" sau 7 năm chờ đợi

Chồng chấp nhận "ăn chay" cả năm theo yêu cầu của vợ và sự thật "tức nước vỡ bờ" sau 7 năm chờ đợi

Cô gái thoát kiếp "ế chỏng chơ" sau một chuyến đi chùa, 6 tháng sau lên xe hoa với chồng 6 múi

Cô gái thoát kiếp "ế chỏng chơ" sau một chuyến đi chùa, 6 tháng sau lên xe hoa với chồng 6 múi

Chẳng cần lời thề non hẹn biển, hành động "chở thẳng đến bệnh viện" của anh khi biết tôi có thai đã nói lên tất cả

Chẳng cần lời thề non hẹn biển, hành động "chở thẳng đến bệnh viện" của anh khi biết tôi có thai đã nói lên tất cả