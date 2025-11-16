Ngày 16/11, Công an phường Long Phước (TPHCM) phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ thi thể bé gái 14 tuổi nhảy cầu Hoá An.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 16 giờ chiều 14/11, người dân phát hiện bé L. (14 tuổi) nhảy xuống từ cầu Hoá An (TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cũ) xuống sông Đồng Nai nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn điều động ca nô cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Đến sáng nay, thi thể bé L. được người dân ở phường Long Phước (thuộc TP Thủ Đức cũ) phát hiện trên đoạn sông chảy qua địa bàn

Lực lượng chức năng đang làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình để làm hậu sự.

Thi thể bé L. được tìm thấy ở phường Long Phước - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Lâm Đồng, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 25/10, lực lượng chức năng 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng nhận được tin báo của người dân về việc có 1 nữ sinh nghi nhảy cầu Sêrêpốk (ranh giới giữa 2 tỉnh).

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn. Nạn nhân được xác định là em N.H.V.A. (học sinh lớp 12, của 1 Trường THPT trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Em N.H.V.A. đi học về và rời trường vào chiều 24/10. Sau đó, em N.H.V.A. nghi nhảy cầu Sêrêpốk tự tử.

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng đến khoảng 10h40' ngày 26/10, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân dưới sông Sêrêpốk, cách hiện trường nghi nhảy cầu khoảng 3km.

