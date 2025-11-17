Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở gây nguy hiểm

Đời sống 17/11/2025 11:13

Mưa lớn kéo dài khiến đèo Prenn, cửa ngõ Đà Lạt bị sạt lở, mặt đường nứt, buộc chính quyền phải đóng đèo, sáng 17/11.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sáng ngày 17/11, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tổ chức phân luồng giao thông, cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên đèo Prenn để đảm bảo an toàn do tình trạng nứt đường, sạt lở.

Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở gây nguy hiểm - Ảnh 1
Mặt đường đèo Prenn xuất hiện các vết nứt lớn, kéo dài hàng chục mét - Ảnh: Báo Dân trí

Cụ thể, sáng ngày 17/11, lực lượng chức năng phát hiện trên mặt đường đèo Prenn xuất hiện một vết nứt kéo dài hàng chục mét, một phần mặt đường đã sạt lở về hướng taluy âm. 

Chính vì vậy, chính quyền địa phương đã tiến hành phân luồng các các phương tiện di chuyển đến và đi vào khu vực Đà Lạt bằng đường đèo Mimosa.

Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở gây nguy hiểm - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đã đóng đèo Prenn để đảm bảo an toàn sau sự cố sạt lở - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết sạt lở không gây thương vong. Lực lượng chức năng đã đóng đèo ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Ông Hà cho biết Đà Lạt hứng chịu mưa lớn kéo dài liên tục từ hôm qua đến nay, trong khi khu vực này đất đã no nước từ trước, dẫn đến sạt lở. Các đơn vị chức năng đang khảo sát để đưa ra phương án khắc phục; đồng thời tổ chức hướng dẫn phương tiện ra vào Đà Lạt qua đèo Mimosa.

Đèo Prenn dài 7,27 km nối quốc lộ 20 - đường huyết mạch từ khu vực Đông Nam Bộ lên Đà Lạt. Tháng 2/2023, đường qua đèo được đầu tư 552 tỷ đồng mở rộng gấp đôi với 4 làn ôtô, vận tốc thiết kế 60 km/h.

 

Sạt lở vùi xe khách trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt: 6 người tử vong, nhiều người bị thương

Sạt lở vùi xe khách trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt: 6 người tử vong, nhiều người bị thương

Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 16/11/2025, tại km số 45, Quốc lộ 27C thuộc địa phận đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa (hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang), chiếc xe khách 40 chỗ biển kiểm soát 59H-53114 chạy tuyến ra Đà Lạt Quảng Ngãi đã gặp tai nạn do sạt lở đất.

