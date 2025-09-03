Trương Bá Chi nhận về nhiều lời khen vì hành động tinh tế này

Tối 30/10, nữ hoàng điện ảnh Hồng Kông Trương Bá Chi bất ngờ xuất hiện với tư cách khách mời tại đêm nhạc của ca sĩ Lâm Gia Hy tại Nhà thi đấu Hong Kong Coliseum.

Tại Hong Kong mới đây, Trương Bá Chi gây ấn tượng với bộ váy tuyn thanh lịch và mái tóc tết hai bên, khoe nét nữ tính và duyên dáng. Cô cùng Lâm Gia Hy nắm tay nhau biểu diễn ca khúc Any Weather, đưa không khí buổi hòa nhạc lên đến cao trào.

Một người hâm mộ chờ Trương Bá Chi bên ngoài Nhà thi đấu đã ghi lại khoảnh khắc cô rời sự kiện. Trong clip, dù đã là mẹ ba con, Trương Bá Chi vẫn giữ được làn da săn chắc, vóc dáng hoàn hảo và vẻ ngoài trẻ trung, gần như "không tuổi".

Khi thấy đông đảo fan đang chờ đợi, cô lập tức chạy đến chào hỏi, bắt tay và bày tỏ lòng biết ơn. Hành động thân thiện, nhiệt tình này của Trương Bá Chi lập tức nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Trương Bá Chi sinh năm 1980, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển sang điện ảnh. Nữ diễn viên nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao nổi bật của Hồng Kông nhờ ngoại hình xinh đẹp, duyên dáng và khả năng diễn xuất tự nhiên.

Trong sự nghiệp điện ảnh, Trương Bá Chi tham gia nhiều bộ phim đình đám như: "Mỹ Nhân Kế" (2000), "Ngọa Hổ Tàng Long" (2000), "La Cửu" (2002),...

Ngoài điện ảnh, Trương Bá Chi còn xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình và chương trình giải trí, được yêu mến nhờ sự tự nhiên và gần gũi với khán giả. Trương Bá Chi cũng từng nhận nhiều giải thưởng và đề cử danh giá, khẳng định tài năng và sức hút bền bỉ của mình.

Dù là mẹ ba con, cô vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung và nữ tính, đồng thời được khán giả ngưỡng mộ nhờ sự thân thiện, chiều chuộng fan và lối sống ngôi sao sạch, ít scandal.

Bố Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi Ngôi sao kỳ cựu Tạ Hiền quyết định để lại 90% tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi và 2 cháu nội. Hai người con của ông là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình chỉ nhận được 10% mỗi người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-ba-chi-nhan-ve-nhieu-loi-khen-vi-hanh-ong-tinh-te-nay-741182.html