Nhà xưởng bốc cháy dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng hốt

Đời sống 11/02/2026 12:55

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h40, ngày 11/2, tại một nhà xưởng trong Cụm công nghiệp Lê Hồ (phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình).

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h40, ngày 11/2, tại một nhà xưởng trong Cụm công nghiệp Lê Hồ (phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình).

Các công nhân đang thi công tại nhà xưởng này cho biết, vào khoảng thời gian trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát bên trong khu vực nhà xưởng, sau đó lan rộng bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Lửa cháy dữ dội kèm theo cột khói đen cuồn cuộn cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng huy động 3 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Nhà xưởng bốc cháy dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng hốt - Ảnh 1
Nhà xưởng cháy lớn, cột khói đen cao hàng chục mét - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, đến khoảng 10h, cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên gây thiệt hại lớn về tài sản. Mức độ thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê.

“Khu vực nhà xưởng rộng khoảng 600m2, đang trong quá trình hoàn thiện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mối hàn văng vào tấm xốp dẫn đến xảy ra cháy lớn” -đại diện lãnh đạo UBND phường Lê Hồ cho hay

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