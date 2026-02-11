Nhà xưởng bốc cháy dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng hốt

Đời sống 11/02/2026 12:55

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h40, ngày 11/2, tại một nhà xưởng trong Cụm công nghiệp Lê Hồ (phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình).

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h40, ngày 11/2, tại một nhà xưởng trong Cụm công nghiệp Lê Hồ (phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình).

Các công nhân đang thi công tại nhà xưởng này cho biết, vào khoảng thời gian trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát bên trong khu vực nhà xưởng, sau đó lan rộng bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Lửa cháy dữ dội kèm theo cột khói đen cuồn cuộn cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng huy động 3 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Nhà xưởng bốc cháy dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng hốt - Ảnh 1
Nhà xưởng cháy lớn, cột khói đen cao hàng chục mét - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, đến khoảng 10h, cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên gây thiệt hại lớn về tài sản. Mức độ thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê.

“Khu vực nhà xưởng rộng khoảng 600m2, đang trong quá trình hoàn thiện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mối hàn văng vào tấm xốp dẫn đến xảy ra cháy lớn” -đại diện lãnh đạo UBND phường Lê Hồ cho hay

Danh tính nam sinh lớp 9 bị người đàn ông hành hung sau va chạm giao thông

Danh tính nam sinh lớp 9 bị người đàn ông hành hung sau va chạm giao thông

Công an vào cuộc xác minh thông tin đoạn video học sinh lớp 9 bị hành hung sau khi va chạm giao thông đang lan truyền trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhà xưởng bốc cháy cháy nhà xưởng tin moi

TIN MỚI NHẤT

4 ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp được Thần Tài chỉ định số giàu sang, cát tinh chiếu mệnh, làm đâu thắng đó, Tài Lộc nhân lên gấp bội

4 ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp được Thần Tài chỉ định số giàu sang, cát tinh chiếu mệnh, làm đâu thắng đó, Tài Lộc nhân lên gấp bội

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Cú sốc ngay phút 89: Đám cưới tiền tỷ tan thành mây khói chỉ vì một tiếng gọi của "người lạ" phía sau chú rể

Cú sốc ngay phút 89: Đám cưới tiền tỷ tan thành mây khói chỉ vì một tiếng gọi của "người lạ" phía sau chú rể

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Nhà xưởng bốc cháy dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng hốt

Nhà xưởng bốc cháy dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng hốt

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Bị người cũ làm phiền bằng màn cầu hôn "ngược" tại đám cưới bạn, tôi đáp trả một câu khiến anh ta muối mặt còn cả hội trường nổ tung

Bị người cũ làm phiền bằng màn cầu hôn "ngược" tại đám cưới bạn, tôi đáp trả một câu khiến anh ta muối mặt còn cả hội trường nổ tung

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Cho em chồng ăn "đạm bạc" suốt một năm để đuổi khéo, tôi quỵ ngã khi thấy món quà cô ấy để lại ngày rời đi

Cho em chồng ăn "đạm bạc" suốt một năm để đuổi khéo, tôi quỵ ngã khi thấy món quà cô ấy để lại ngày rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Từ ngày 24 đến 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp không mua đất cũng tậu vàng, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền tỷ về tay

Từ ngày 24 đến 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp không mua đất cũng tậu vàng, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Cảnh tượng trong phòng khách khiến tôi chết đứng, nhưng thay vì đánh ghen, tôi lại cúi đầu bước ra khỏi nhà

Cảnh tượng trong phòng khách khiến tôi chết đứng, nhưng thay vì đánh ghen, tôi lại cúi đầu bước ra khỏi nhà

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Lắp camera để bắt quả tang Osin trộm tiền, tôi "hóa đá" khi thấy bóng dáng người thân quen lén lút mở tủ

Lắp camera để bắt quả tang Osin trộm tiền, tôi "hóa đá" khi thấy bóng dáng người thân quen lén lút mở tủ

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Chồng biệt tích nơi xứ người bỗng đột ngột trở về, tôi chưa kịp chạm vào anh đã khóc nghẹn vì sự thật tàn khốc

Chồng biệt tích nơi xứ người bỗng đột ngột trở về, tôi chưa kịp chạm vào anh đã khóc nghẹn vì sự thật tàn khốc

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (12/2-13/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (12/2-13/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 11/2/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh, vàng trong nước diễn biến bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 11/2/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh, vàng trong nước diễn biến bất ngờ

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

5 công thức detox buổi sáng: "Cứu cánh" cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày

5 công thức detox buổi sáng: "Cứu cánh" cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nam sinh lớp 9 bị người đàn ông hành hung sau va chạm giao thông

Danh tính nam sinh lớp 9 bị người đàn ông hành hung sau va chạm giao thông

Vụ học sinh bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La: Cô giáo là người khóa cửa?

Vụ học sinh bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La: Cô giáo là người khóa cửa?

Xe khách gặp tai nạn khiến hành khách hoảng loạn, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo kẹt cứng

Xe khách gặp tai nạn khiến hành khách hoảng loạn, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo kẹt cứng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/2/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh, vàng trong nước diễn biến bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 11/2/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh, vàng trong nước diễn biến bất ngờ

Danh tính nam thanh niên bị chém tử vong tại quán bi-a

Danh tính nam thanh niên bị chém tử vong tại quán bi-a

Con dâu phát hiện bố mẹ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng

Con dâu phát hiện bố mẹ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng