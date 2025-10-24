Máy bay đang cất cánh bất ngờ mất ổn định, rơi xuống đường băng rồi phát nổ khiến 2 phi công thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 22/10 khi chiếc máy bay nhỏ đang cất cánh từ Sân bay Paramillo ở thành phố San Cristóbal thì bất ngờ bị rơi. Chiếc máy bay sau đó bốc cháy dữ dội. Chính quyền Venezuela đã xác nhận hai phi công trên máy bay đã thiệt mạng.
