Tài xế đã may mắn sống sót khi kịp thời nhảy khỏi cabin trước khi chiếc xe tải bị tàu hỏa đâm trúng

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một đoàn tàu đâm vào chiếc xe tải đang mắc kẹt trên đường ngang ở thành phố Semarang, tỉnh Trung Java, Indonesia. Chiếc xe tải không chở hàng đã bị mắc kẹt trên đường ray xe lửa khi barie đóng lại vào hôm 21/10.

21/10

