Đúng 12 ngày tới (25/10-4/11): Thần Tài gõ cửa chào đón, 3 con giáp có số mệnh dát vàng, thành công dát bạc, hạnh phúc dát kim cương, tương lai vững bước

Tuổi Thìn có một ngày tràn đầy năng lượng, công việc hanh thông, đạt được bước tiến rõ rệt. Sự tự tin, quyết đoán và tinh thần cầu tiến giúp bạn tỏa sáng trong tập thể.

Người có đôi nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ nửa kia, giúp tình cảm thêm bền chặt. Người độc thân có thể nhận được sự chú ý từ người khác giới, nên cởi mở hơn để đón nhận những cơ hội mới.

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn là con giáp chăm chỉ, ổn định, sống điềm tĩnh và kín đáo. Bản mệnh có nguồn năng lượng dồi dào, luôn chăm chỉ và nỗ lực trong công việc cũng như cuộc sống. Bản mệnh có thể không quá giỏi trong việc ăn nói, không bao giờ nịnh nọt người khác nhưng tính cách dễ gần lại giúp họ được yêu mến. Người tuổi Sửu được bao quanh bởi những người bạn chân thành và tạo dựng được mạng lưới bạn bè rộng lớn.

Tuổi Sửu được mọi người tin tưởng, không ngừng nỗ lực trong công việc, âm thầm tích luỹ tài sản. Bản mệnh thường gặp nhiều điều bất ngờ, có vận may cực lớn. Trong những ngày cuối tháng 10, vận may của tuổi Sửu đạt đỉnh, cuộc sống tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và sự thịnh vượng.

Trong công việc, mọi vấn đề khó khăn trước đây dễ dàng được giải quyết, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Sự chăm chỉ, không ngừng cống hiến của tuổi Sửu cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, được cấp trên công nhận và đánh giá cao. Đổi lại, bản mệnh có cơ hội tăng lương, thăng chức. Người tuổi Sửu bước vào thời kỳ vàng son để phát triển. Bản mệnh kiếm tiền không ngừng nghỉ, tạo dựng cuộc sống ngày một sung túc, đủ đầy.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!