3 con giáp PHÁT TÀI cuối tuần này (25-26/10): Bước lên đỉnh vinh quang, tài lộc kéo về như vũ bão, tiền của cũng thăng hoa không ngừng

Ảnh hưởng của Chính Quan, vận may ngày mới của tuổi Ngọ khá ổn định và theo đúng quỹ đạo đã định. Bạn như được tăng tốc năng suất, đạt kết quả tốt hơn trong thời gian ngắn hơn nhờ tư duy rõ ràng và khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo. Hãy chủ động thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi tốc độ và đưa ra quyết định dứt khoát, dũng cảm.

Tuổi Ngọ nên nắm bắt những cơ hội nhỏ để kiếm thêm thu nhập, có thể là làm thêm ca hoặc công việc bán thời gian phù hợp với kỹ năng. Có thể cân nhắc đầu tư ngắn hạn. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên quá liều lĩnh, cần giữ lại tiền mặt dự phòng để đảm bảo an toàn tài chính cá nhân.

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp nghị lực, bản lĩnh, ý chí làm giàu mạnh mẽ hơn ai hết. Sau nhiều tháng gặp trắc trở và gặp phải họa tiểu nhân, từ ngày này, tuổi Thìn chính thức bước vào giai đoạn “đạp mây đen, nhìn thấy trời xanh”.

Cát tinh xuất hiện đúng lúc, soi sáng con đường họ đi, mọi khó khăn tài chính dần được tháo gỡ, dòng tiền bắt đầu chảy về đều đặn. Những ai đang làm ăn kinh doanh, buôn bán sẽ thấy đơn hàng tăng, khách hàng tìm tới, lợi nhuận tăng cao, còn người làm công ăn lương cũng trở thành ngôi sao sáng trong tập thể, dễ dàng được thăng chức tăng lương.

Nói chung không chỉ có tài vận chuyển mình, tinh thần của tuổi Thìn cũng trở nên thoải mái, sáng suốt, đây là yếu tố giúp con giáp này ra quyết định đúng đắn, nắm bắt cơ hội và biến nguy thành cơ. Nếu biết tận dụng tốt những ngày cuối tháng 10, tuổi Thìn có thể tạo ra bước ngoặt tài chính rõ rệt, bước những bước tiến lớn chưa từng có.

Ảnh minh họa: Internet

