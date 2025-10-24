Người đàn ông xông vào lớp học, đấm giáo viên tới tấp vì đã yêu cầu học sinh ngừng sử dụng điện thoại di động ở trường

Một giáo viên 53 tuổi đã bị phụ huynh tấn công dữ dội tại Trung tâm Giáo dục số 4 ở Guará, thuộc Quận Liên bang Brazil, vào sáng ngày 20/10. Vụ tấn công xảy ra sau khi giáo viên yêu cầu một học sinh ngừng sử dụng điện thoại di động và chép lại nội dung bài học.

