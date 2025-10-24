Đúng 5h sáng ngày 25/10/2025: 3 con giáp ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, tiền của bạt ngàn, hốt vàng hốt bạc mệt nghỉ

Tâm linh - Tử vi 24/10/2025 17:00

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau cuộc đời êm ấm, mọi điều suôn sẻ.

Tuổi Mùi 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi tình cảm chân thành, gặp nhiều may mắn.

Ngày này tuổi Mùi vốn dĩ thích cuộc sống tự do, không bị gò bò bới bất kì ai. Thế nhưng, vì chọn công việc mà giờ giấc trong khuôn khổ.

Công việc: Người tuổi Mùi bình tĩnh giải quyết vấn đề, luôn có sự may mắn trong vận trình công danh.

Tình cảm: Tình cảm đảm bảo cả hai có thời gian dành cho nhau, đừng quá vội vàng.

Tài lộc: Về mặt tài chính, người tuổi Mùi thoải mái quá, luôn không kiểm tra tình hình tài chính cẩn thận.

Sức khoẻ: Bình ổn sức khoẻ, thế nhưng bạn thường xuyên thức khuya lướt điện thoại.

Đúng 5h sáng ngày 25/10/2025: 3 con giáp ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, tiền của bạt ngàn, hốt vàng hốt bạc mệt nghỉ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tuổi Dần là con giáp ý chí, mạnh mẽ, quyết đoán, có đam mê kiếm tiền mạnh mẽ, nhưng đôi lúc hơi nóng vội, khiến vận may trước đây chưa nở rộ. Từ cuối tháng 10 này trở đi, cục diện tài vận của tuổi Dần lật ngược, như cá chép vượt vũ môn, một bước thành rồng. Họ làm gì cũng hanh thông tuyệt đối, tiền về như nước lũ.

Từ nay chính là giai đoạn đổi vận, những người tuổi Dần sẽ có quý nhân dẫn lối, thần tài kề cạnh, làm ăn vào cầu, tiền bạc vào như nước, nợ nần dễ giải, đầu tư sinh lời cao. Đặc biệt, những ai đang có kế hoạch lớn như đổi xe, mua nhà, khởi nghiệp… sẽ thấy con đường bỗng trở nên thuận lợi, hanh thông bất ngờ.

Đúng 5h sáng ngày 25/10/2025: 3 con giáp ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, tiền của bạt ngàn, hốt vàng hốt bạc mệt nghỉ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy tuổi Thân khó gặp may mắn trong công việc. Lúc nào, bản mệnh cũng chịu thiệt thòi và nhún nhường với mọi người trong cơ quan. Bản mệnh dễ vướng phải thị phi do miệng lưỡi kẻ gian gây ra khiến bản thân lâm vào thế nguy hiểm.

May mắn là vận tiền bạc vẫn tốt đẹp. Con giáp này có thu nhập ổn định, biết hài lòng với hiện tại và rộng lượng với bản thân. Trong chuyện tiền bạc, bản mệnh luôn tỉnh táo nên vẫn thu được một khoản cố định, đảm bảo tài chính ổn định.

Nhưng tuổi Thân lại gặp khó khăn trong chuyện tình cảm. Con giáp này có chuyện gì nên chia sẻ với người thân, vừa để giải tỏa áp lực, vừa học hỏi thêm từ những người xung quanh.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Đúng 5h sáng ngày 25/10/2025: 3 con giáp ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, tiền của bạt ngàn, hốt vàng hốt bạc mệt nghỉ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

