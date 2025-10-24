Từ ngày mai, thứ Bảy 25/10: 3 con giáp tiền bạc phơi phới, trúng lớn giàu to, may mắn nhân đôi, làm gì cũng thắng

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu cần có thời gian thay đổi vận trình công danh.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Dậu thành công vang dội, thời gian bạn biết sắp xếp chu đáo.

Ngày này tuổi Dậu buồn bã vì chuyện tình cảm không còn niềm vui, những tổn thương bên lề làm cho cả hai không còn hàn gắn lại.

Tình cảm: Trong tình yêu, người tuổi Dậu đã quá tổn thương, những nỗi buồn bên lề khiến cả không còn hàn gắn lại được.

Tài lộc: Về mặt tài chính, cơ hội đã luôn mong muốn tài chính đạt được thành tựu mới.

Sức khoẻ: Buồn bã khi cơ thể yếu đi, làm việc mệt mỏi làm cho bạn không có thời gian thảnh thơi.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng với sự chăm chỉ, kiên nhẫn và đáng tin cậy. Từ nay, vận may của tuổi Sửu sẽ được nâng cao nhờ vào sự hỗ trợ từ quý nhân. Đây là giai đoạn lý tưởng để bạn tập trung vào các kế hoạch dài hạn, đặc biệt trong công việc và tài chính.

Những dự án bạn đang ấp ủ sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nếu làm kinh doanh, tuổi Sửu có thể gặp được đối tác đáng tin cậy hoặc ký kết hợp đồng giá trị. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên đánh giá cao, thậm chí có cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương.

Vận tài chính của tuổi Sửu trong giai đoạn này rất sáng. Các khoản đầu tư trước đó có thể mang lại lợi nhuận bất ngờ. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng với những lời mời gọi đầu tư mạo hiểm, chỉ nên đặt tiền vào những kênh đã được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng đường tài lộc của tuổi Tuất nhanh chóng khởi vượng, tiền bạc đến từ nhiều nguồn. Tuy cuộc sống đang dư dả nhưng không có nghĩa là bản mệnh được ngồi không hưởng lợi mà cần năng động, làm việc chăm chỉ, tận dụng tốt cơ hội để tăng thu nhập.

Thời gian này, con đường sự nghiệp của tuổi Tuất cũng đang trong giai đoạn ổn định, không có nhiều tiến triển. Con giáp này làm việc đều đều nhưng không có người nâng đỡ nên chỉ duy trì ở trạng thái ổn định, chưa có bước đột phá.

Trên phương diện tình cảm, có lẽ tuổi Tuất đang thể hiện sự nhiệt tình quá mức khiến đối phương cảm thấy bản mệnh có phần vồ vập thái quá và chưa đủ chín chắn. Lời khuyên cho con giáp này là nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên, có chừng mực để đối phương thoải mái hơn và từ từ tiếp nhận bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

