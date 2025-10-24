Chồng ngoại tình đúng đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt ngào rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh trở tay không kịp

Tâm sự 24/10/2025 19:15

Với người khác, đêm tân hôn rất thiêng liêng và đáng nhớ. Riêng tôi, tất cả những gì còn lại chỉ là sự ám ảnh và hận thù. Hôm ấy, chồng tôi nói sẽ ra ngoài uống rượu với bạn, vì đằng nào tôi cũng mới có thai nên không thể gần gũi.

Chồng tôi là một người đàn ông đào hoa. Trước khi kết hôn, anh đã từng cặp kè với rất nhiều cô gái. Thậm chí có những mối quan hệ vẫn tiếp tục khi chúng tôi đã trở thành người yêu. Thời điểm ấy, tôi rất lụy tình nên năm lần bảy lượt cho qua. 

Chúng tôi yêu nhau được nửa năm thì phát hiện có con. Tất nhiên đứa con là ngoài ý muốn. Lúc ấy, chúng tôi đều hoang mang tột độ. Thế rồi khi biết tôi đang mang thai, cả hai bên gia đình đều có ý vun vén. Đứng trước con đường bố mẹ đã vạch sẵn, tôi đành nhắm mắt đi lấy chồng dù biết phía trước đầy chông gai, chồng mình lại không phải người đàn ông chung thủy.

Với người khác, đêm tân hôn rất thiêng liêng và đáng nhớ. Riêng tôi, tất cả những gì còn lại chỉ là sự ám ảnh và hận thù. Hôm ấy, chồng tôi nói sẽ ra ngoài uống rượu với bạn, vì đằng nào tôi cũng mới có thai nên không thể gần gũi.

Không đợi tôi đáp lời, anh khoác áo ra ngoài, để mặc vợ với đêm đen tĩnh mịch. Rạng sáng hôm sau chồng tôi mới trở về nhà. Thấy người chồng có mùi nước hoa lạ, tôi nghi ngờ có chuyện mờ ám. Đợi anh ngủ say, tôi lén lấy điện thoại kiểm tra thì nhận được một dòng tin nhắn từ bạn thân anh gửi: "Sao, đêm qua em ấy có làm cậu vui không?".

Chồng ngoại tình đúng đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt ngào rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh trở tay không kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi thứ trong tôi sụp đổ. Ngày thường thì chẳng nói làm gì, đằng này, anh lại ngoại tình vào đúng đêm tân hôn. Cú sốc ấy với tôi như giọt nước tràn ly. Từ người đàn ông mình yêu thương, tôi trở nên căm hận. Nhưng rồi nghĩ lại, tôi không cho phép mình được mềm yếu. Tôi vờ như không biết chuyện, hàng ngày vẫn ngọt nhạt với chồng. Còn với gia đình chồng, tôi càng quan tâm săn sóc. Sau khi tôi sinh con, bố mẹ chồng vui qúa nên tặng cho cháu đích tôn một căn nhà mặt phố. Hàng tháng, tôi lấy số tiền cho thuê để trang trải sinh hoạt phí, còn dư thì gửi tiết kiệm để dự phòng cho hai mẹ con.

Vợ vừa sinh được vài ngày, chồng tôi đã chứng nào tật ấy, ra ngoài lăng nhăng với người phụ nữ khác. Hôm đó biết địa điểm chồng hẹn người tình, tôi rủ mẹ chồng đến shop quần áo đối diện để mua đồ. Chỉ chờ chồng và tiểu tam ra khỏi cửa khách sạn, tôi chạy đến bắt tại trận rồi lăn đùng ra ngất.

Chứng kiến con trai gây ra chuyện tày đình, bố chồng tôi đã cắt hết chức vụ của anh ở công ty (nhà tôi có công ty gia đình), thẻ tín dụng cũng bị thu lại hết. Đổi lại, tôi càng được bù đắp nhiều hơn. Có lẽ nằm mơ chồng tôi cũng không nghĩ mình đã bị lộ tẩy từ lâu. Anh còn thề thốt với tôi, hứa không bao giờ tái phạm. Tôi ngoài mặt thì cho qua nhưng trong lòng vẫn còn cay đắng lắm. Chỉ là bây giờ vì con nên tôi mới tạm thời để chuyện lắng xuống. Nếu chồng còn tiếp tục, tôi nhất định sẽ khiến anh ân hận cả đời.

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ‘uất nghẹn’ khi biết nguyên nhân

Nhà bố mẹ chồng tôi có tổng cộng 6 người con, dù là con trai hay con gái thì bà đều chia cho mỗi nhà một phần đất bằng nhau. Nhưng đến phiên vợ chồng tôi thì bà nói thẳng mặt là "không cho" khiến cả hai vợ chồng “tái mặt” trước mọi người, không nói nên lời. Mặc dù vợ chồng tôi không khá giả gì, chỉ làm công ăn lương nhưng bà lại đối xử phân biệt như thế.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay (25/10), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vượng phát

Qua đêm nay (25/10), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vượng phát

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/10/2025, 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền nhiều như nước chảy, mua nhà tậu xe không cần lo nghĩ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/10/2025, 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền nhiều như nước chảy, mua nhà tậu xe không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 2 ngày cuối tuần (25 và 26/10/2025): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, VƯỢNG PHÁT BẤT NGỜ, bứt phá đổi vận, may mắn phú quý ngất trời

Đúng 2 ngày cuối tuần (25 và 26/10/2025): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, VƯỢNG PHÁT BẤT NGỜ, bứt phá đổi vận, may mắn phú quý ngất trời

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đồng khiến chồng cũ kinh ngạc

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đồng khiến chồng cũ kinh ngạc

Tâm sự 54 phút trước
Chồng ngoại tình đúng đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt ngào rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh trở tay không kịp

Chồng ngoại tình đúng đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt ngào rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh trở tay không kịp

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày 31/10/2025, 3 con giáp liên tục gặp vận may, thu vàng hốt bạc đầy nhà, ung dung ngồi đếm lợi nhuận bạc tỷ

Đúng ngày 31/10/2025, 3 con giáp liên tục gặp vận may, thu vàng hốt bạc đầy nhà, ung dung ngồi đếm lợi nhuận bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đếm ngược từ ngày mai 25/10 đến Tết Nguyên đán 2025, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, phú quý ngập nhà, trăm điều may mắn, vạn điều bình an

Đếm ngược từ ngày mai 25/10 đến Tết Nguyên đán 2025, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, phú quý ngập nhà, trăm điều may mắn, vạn điều bình an

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025, Thần Tài trao tiền tỷ, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ, vạn sự hanh thông ngoài mong đợi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025, Thần Tài trao tiền tỷ, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ, vạn sự hanh thông ngoài mong đợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Từ ngày mai, thứ Bảy 25/10: 3 con giáp tiền bạc phơi phới, trúng lớn giàu to, may mắn nhân đôi, làm gì cũng thắng

Từ ngày mai, thứ Bảy 25/10: 3 con giáp tiền bạc phơi phới, trúng lớn giàu to, may mắn nhân đôi, làm gì cũng thắng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28 và 29/10): Thân vận khí tươi tốt, Tỵ ngồi mát hưởng phước, Dậu tiền của bạt ngàn

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28 và 29/10): Thân vận khí tươi tốt, Tỵ ngồi mát hưởng phước, Dậu tiền của bạt ngàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đồng khiến chồng cũ kinh ngạc

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đồng khiến chồng cũ kinh ngạc

Tưởng lấy được cô vợ ngoan hiền, cưới xong tôi hối hận vô cùng vì điều này

Tưởng lấy được cô vợ ngoan hiền, cưới xong tôi hối hận vô cùng vì điều này

Được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, tôi bỗng 'điếng người với lời chúc đi kèm

Được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, tôi bỗng 'điếng người với lời chúc đi kèm

Chồng 'ngoan' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải bàng hoàng khi biết nguyên nhân

Chồng 'ngoan' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải bàng hoàng khi biết nguyên nhân

Phát hiện nhân tình của chồng, tôi điếng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Phát hiện nhân tình của chồng, tôi điếng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Nàng dâu nhanh trí ‘phản’ lại với mong muốn, không ít thì nhiều cũng phải cho mẹ chồng hiểu chuyện

Nàng dâu nhanh trí ‘phản’ lại với mong muốn, không ít thì nhiều cũng phải cho mẹ chồng hiểu chuyện