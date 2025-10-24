Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/10/2025, 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền nhiều như nước chảy, mua nhà tậu xe không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 24/10/2025 19:45

3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền nhiều như nước chảy, mua nhà tậu xe không cần lo nghĩ.

Tuổi Mão

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ trở nên dễ dàng và suôn sẻ. Con giáp này cũng có thể yên tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân của mình mà không cần phải lo lắng quá nhiều đến vấn đề tài chính do có nguồn thu nhập tốt từ công việc chính. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này nhìn chung khởi sắc và khá tốt đẹp. Người độc thân mau chóng tìm được một nửa cho mình sau khi gạt bỏ những chuyện không vui trong quá khứ do gặp ngày Hỏa sinh Thổ. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/10/2025, 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền nhiều như nước chảy, mua nhà tậu xe không cần lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất trong ngày diễn ra duy trì ổn định trong thời điểm này. Những cuộc gặp gỡ xã giao và hợp tác của người tuổi này liên tục gặp vận may nhờ có Chính Quan xuất hiện. Nhờ có tài kiếm tiền giỏi mà nguồn thu nhập của con giáp này khá rủng rỉnh và hiếm khi nào rơi vào cảnh vay mượn tiền từ người khác. 

Ngũ hành tương sinh sẽ giúp bạn giải quyết những điều không vui bằng một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Người độc thân sớm thoát khỏi tình trạng cô đơn, lẻ bóng, còn người đã kết hôn đang có những giây phút hẹn hò lãng mạn bên người ấy. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/10/2025, 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền nhiều như nước chảy, mua nhà tậu xe không cần lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi công việc của người tuổi Dậu diễn ra thuận lợi tốt đẹp và suôn sẻ. Tinh thần làm việc với năng lượng tích cực, dồi dào giúp người tuổi này có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhờ đó, vận trình tài lộc cũng sẽ vượng tiến theo. 

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trọn vẹn yêu thương. Người độc thân có thể tìm được hạnh phúc đích thực cho mình vì sự giúp đỡ của Tam Hợp. Người đã lập gia đình có cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc bên người ấy. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/10/2025, 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền nhiều như nước chảy, mua nhà tậu xe không cần lo nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Hai 6/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Hai 6/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Hai 6/10/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay (25/10), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vượng phát

Qua đêm nay (25/10), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vượng phát

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/10/2025, 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền nhiều như nước chảy, mua nhà tậu xe không cần lo nghĩ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/10/2025, 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền nhiều như nước chảy, mua nhà tậu xe không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 2 ngày cuối tuần (25 và 26/10/2025): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, VƯỢNG PHÁT BẤT NGỜ, bứt phá đổi vận, may mắn phú quý ngất trời

Đúng 2 ngày cuối tuần (25 và 26/10/2025): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, VƯỢNG PHÁT BẤT NGỜ, bứt phá đổi vận, may mắn phú quý ngất trời

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đồng khiến chồng cũ kinh ngạc

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đồng khiến chồng cũ kinh ngạc

Tâm sự 53 phút trước
Chồng ngoại tình đúng đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt ngào rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh trở tay không kịp

Chồng ngoại tình đúng đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt ngào rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh trở tay không kịp

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày 31/10/2025, 3 con giáp liên tục gặp vận may, thu vàng hốt bạc đầy nhà, ung dung ngồi đếm lợi nhuận bạc tỷ

Đúng ngày 31/10/2025, 3 con giáp liên tục gặp vận may, thu vàng hốt bạc đầy nhà, ung dung ngồi đếm lợi nhuận bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đếm ngược từ ngày mai 25/10 đến Tết Nguyên đán 2025, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, phú quý ngập nhà, trăm điều may mắn, vạn điều bình an

Đếm ngược từ ngày mai 25/10 đến Tết Nguyên đán 2025, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, phú quý ngập nhà, trăm điều may mắn, vạn điều bình an

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025, Thần Tài trao tiền tỷ, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ, vạn sự hanh thông ngoài mong đợi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025, Thần Tài trao tiền tỷ, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ, vạn sự hanh thông ngoài mong đợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Từ ngày mai, thứ Bảy 25/10: 3 con giáp tiền bạc phơi phới, trúng lớn giàu to, may mắn nhân đôi, làm gì cũng thắng

Từ ngày mai, thứ Bảy 25/10: 3 con giáp tiền bạc phơi phới, trúng lớn giàu to, may mắn nhân đôi, làm gì cũng thắng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28 và 29/10): Thân vận khí tươi tốt, Tỵ ngồi mát hưởng phước, Dậu tiền của bạt ngàn

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28 và 29/10): Thân vận khí tươi tốt, Tỵ ngồi mát hưởng phước, Dậu tiền của bạt ngàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 2 ngày cuối tuần (25 và 26/10/2025): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, VƯỢNG PHÁT BẤT NGỜ, bứt phá đổi vận, may mắn phú quý ngất trời

Đúng 2 ngày cuối tuần (25 và 26/10/2025): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, VƯỢNG PHÁT BẤT NGỜ, bứt phá đổi vận, may mắn phú quý ngất trời

Đúng ngày 31/10/2025, 3 con giáp liên tục gặp vận may, thu vàng hốt bạc đầy nhà, ung dung ngồi đếm lợi nhuận bạc tỷ

Đúng ngày 31/10/2025, 3 con giáp liên tục gặp vận may, thu vàng hốt bạc đầy nhà, ung dung ngồi đếm lợi nhuận bạc tỷ

Đếm ngược từ ngày mai 25/10 đến Tết Nguyên đán 2025, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, phú quý ngập nhà, trăm điều may mắn, vạn điều bình an

Đếm ngược từ ngày mai 25/10 đến Tết Nguyên đán 2025, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, phú quý ngập nhà, trăm điều may mắn, vạn điều bình an

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025, Thần Tài trao tiền tỷ, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ, vạn sự hanh thông ngoài mong đợi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025, Thần Tài trao tiền tỷ, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ, vạn sự hanh thông ngoài mong đợi

Từ ngày mai, thứ Bảy 25/10: 3 con giáp tiền bạc phơi phới, trúng lớn giàu to, may mắn nhân đôi, làm gì cũng thắng

Từ ngày mai, thứ Bảy 25/10: 3 con giáp tiền bạc phơi phới, trúng lớn giàu to, may mắn nhân đôi, làm gì cũng thắng

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28 và 29/10): Thân vận khí tươi tốt, Tỵ ngồi mát hưởng phước, Dậu tiền của bạt ngàn

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28 và 29/10): Thân vận khí tươi tốt, Tỵ ngồi mát hưởng phước, Dậu tiền của bạt ngàn