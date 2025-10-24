Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, của cải tự tìm đến nhà, cuộc sống giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 24/10/2025 21:29

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tiền đổ về nhiều như nước, giàu có không kịp trở tay.

Tuổi Sửu 

Thiên tài giúp đỡ, tuổi Sửu có nhiều vận may về tiền bạc trong ngày này. Đừng cứng nhắc trong công việc, hãy thoải mái và dễ tính hơn chút trong việc làm ăn, việc suy nghĩ thoáng ra và biết nắm bắt thời cơ sẽ giúp bạn đạt được thành công tài chính lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Thổ sinh Kim, đây là một ngày yên bình cho chuyện tình cảm, chỉ có một chút ảnh hưởng nhỏ từ bên ngoài. Sao không cho đối phương một ngày tự do nhỉ? Hai bạn đang cần không gian riêng để thoải mái hơn và có thời gian sửa đổi bản thân. Hội độc thân hãy chú ý đến ngoại hình của mình vì điều này sẽ giúp bạn để lại ấn tượng tốt với người khác.

Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, của cải tự tìm đến nhà, cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, của cải tự tìm đến nhà, cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất là một trong những con giáp được Thần Tài chọn mặt gửi vàng. Ngày này, nhờ năng lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ, con giáp này có thể đạt được thành tích vang dội. Sự thành thật, điềm lĩnh giúp tuổi Tuất có thể hoàn thành các nhiệm vụ một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Tuổi Tuất được mọi người công nhận, có thêm cơ hội hợp tác với đối tác lớn, với những người có tầm ảnh hưởng. Vận may của tuổi Tuất ngày càng bền vững. Bản mệnh không cần phải lao tâm khổ tứ vì công việc, các vấn đề tồn đọng dần được giải quyết. Con giáp này này nắm bắt các cơ hội đầu tư, hợp tác mới, là tiền đề cho bước phát triển lớn hơn trong sự nghiệp.

Tuổi Tuất có thể nhận được lời đề nghị làm ăn hoặc một khoản đầu tư lớn. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải suy nghĩ, cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tài lộc của tuổi Tuất tăng lên, nguồn thu nhập cung ổn định, mang lại cuộc sống ấm no.

Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, của cải tự tìm đến nhà, cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có một đứa trẻ chạy ngã vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ mặt

Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có một đứa trẻ chạy ngã vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ mặt

Tâm sự 9 phút trước
Ở nhờ nhà chị gái, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi cay mắt chết lặng

Ở nhờ nhà chị gái, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi cay mắt chết lặng

Tâm sự 11 phút trước
Tử vi thứ Bảy ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Mão công danh sự nghiệp rực rỡ, Thìn làm gì cũng ra tiền, Thân giàu có đổi đời

Tử vi thứ Bảy ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Mão công danh sự nghiệp rực rỡ, Thìn làm gì cũng ra tiền, Thân giàu có đổi đời

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Hoảng hốt khi thấy người giúp việc ôm chân chồng khóc nức nở, lý do đằng sau khiến tôi sốc

Hoảng hốt khi thấy người giúp việc ôm chân chồng khóc nức nở, lý do đằng sau khiến tôi sốc

Tâm sự 13 phút trước
Nhận nhẫn kim cương trăm triệu đang lâng lâng, vợ trẻ 'điếng người' với lời chúc đi kèm gây sốc

Nhận nhẫn kim cương trăm triệu đang lâng lâng, vợ trẻ 'điếng người' với lời chúc đi kèm gây sốc

Tâm sự 23 phút trước
Lời khai 'khó tin' của đối tượng truy sát 7 người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Lời khai 'khó tin' của đối tượng truy sát 7 người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Đời sống 24 phút trước
Vợ vừa mất đã rước phụ nữ khác về nhà, chồng bị ‘ăn chửi’ té tát nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Vợ vừa mất đã rước phụ nữ khác về nhà, chồng bị ‘ăn chửi’ té tát nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Tâm sự 27 phút trước
Chồng mất chưa được 1 tuần, nửa đêm tôi nghe tiếng la của chị giúp việc, 'hóa đá' khi thấy cảnh tượng sau đó

Chồng mất chưa được 1 tuần, nửa đêm tôi nghe tiếng la của chị giúp việc, 'hóa đá' khi thấy cảnh tượng sau đó

Tâm sự 28 phút trước
Biệt tích 3 năm mới về, chàng trai bật khóc khi mẹ chỉ vào nấm mồ đầu ngõ

Biệt tích 3 năm mới về, chàng trai bật khóc khi mẹ chỉ vào nấm mồ đầu ngõ

Tâm sự 29 phút trước
Thấy cô gái mang bầu nũng nịu gọi video call cho chồng, nghe giọng nói kia tôi tái mặt suy sụp

Thấy cô gái mang bầu nũng nịu gọi video call cho chồng, nghe giọng nói kia tôi tái mặt suy sụp

Tâm sự 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Bảy ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Mão công danh sự nghiệp rực rỡ, Thìn làm gì cũng ra tiền, Thân giàu có đổi đời

Tử vi thứ Bảy ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Mão công danh sự nghiệp rực rỡ, Thìn làm gì cũng ra tiền, Thân giàu có đổi đời

Bước qua ngày 25/10/2025, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, may mắn liên tục gõ cửa, đón tài lộc tứ phương, phú quý chạm nóc không ngờ

Bước qua ngày 25/10/2025, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, may mắn liên tục gõ cửa, đón tài lộc tứ phương, phú quý chạm nóc không ngờ

3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân soi đường chỉ lối, lộc phát đầy nhà, tiền tài rủng rỉnh, tài vận bừng sáng

3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân soi đường chỉ lối, lộc phát đầy nhà, tiền tài rủng rỉnh, tài vận bừng sáng

Tử vi tháng 11/2025 của 12 con giáp: Tý phát tài phát lộc, Sửu cuộc sống thăng hoa, Ngọ phúc khí dồn dập

Tử vi tháng 11/2025 của 12 con giáp: Tý phát tài phát lộc, Sửu cuộc sống thăng hoa, Ngọ phúc khí dồn dập

Sau ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp tiền tài tăng nhanh chóng, của cải 'như thủy triều dâng', đổi đời viên mãn khó ngờ

Sau ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp tiền tài tăng nhanh chóng, của cải 'như thủy triều dâng', đổi đời viên mãn khó ngờ

Đúng 3 ngày 25, 26 và 27/10/2025: 3 con giáp TINH HOA HỘI TỤ, rước lộc tứ phía, tài vận khởi sắc bất ngờ, lương thưởng hậu hĩnh, càng ngày càng giàu

Đúng 3 ngày 25, 26 và 27/10/2025: 3 con giáp TINH HOA HỘI TỤ, rước lộc tứ phía, tài vận khởi sắc bất ngờ, lương thưởng hậu hĩnh, càng ngày càng giàu