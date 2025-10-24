Tử vi tháng 11/2025 của 12 con giáp: Tý phát tài phát lộc, Sửu cuộc sống thăng hoa, Ngọ phúc khí dồn dập

Tuổi Tý có thể rơi vào trạng thái khó chịu khi những chuyện cũ không vui bất ngờ bị khơi lại. Việc cứ mãi giữ trong lòng những điều chưa được giải tỏa chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi và ảnh hưởng đến hiệu suất công việc cũng như cảm xúc cá nhân.

Để tránh rơi vào tình huống đáng tiếc, tuổi Tý cần học cách bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động. Trong công việc, dù có nhiều ý tưởng mới mẻ, bạn vẫn chưa có cơ hội để thể hiện bản thân, điều này khiến vận trình tài chính có phần sa sút, thậm chí có thể phải xoay xở vay mượn để xử lý khó khăn trước mắt.

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi trong tháng tới là giai đoạn rực rỡ của người tuổi Ngọ, đặc biệt trong lĩnh vực sự nghiệp và các mối quan hệ. Năng lượng tích cực của bạn sẽ thu hút nhiều cơ hội và sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với sự nóng vội, cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định lớn.

Công việc đây là thời điểm để bạn tỏa sáng trong công việc. Các ý tưởng sáng tạo sẽ được đánh giá cao, và bạn có thể nhận được sự công nhận từ cấp trên hoặc khách hàng. Nếu đang tìm việc, cơ hội mới sẽ xuất hiện từ những mối quan hệ bất ngờ.

Thu nhập ổn định, và có khả năng nhận được khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ các dự án trước đó. Tuy nhiên, tránh đầu tư mạo hiểm vào những lĩnh vực chưa rõ ràng. Người độc thân có thể gặp được "một nửa" phù hợp, đặc biệt trong các chuyến đi hoặc hoạt động xã hội. Người đã có đôi nên chú ý lắng nghe và chia sẻ để duy trì sự hài hòa.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!