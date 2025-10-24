Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, 3 con giáp vận may trải thảm đỏ rực, tiền bạc đề huề, xây nhà mua xe không cần đắn đo, sớm thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 24/10/2025 23:33

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán tiền bạc chất cao như núi, làm gì cũng suôn sẻ hơn người.

Tuổi Tỵ 

Tuổi Tỵ cần cẩn trọng hơn trong ngày này. Bản mệnh nên lùi lại để xem xét thật kỹ một cuộc trò chuyện nào đó và tính toán xem chúng có "ẩn tình" gì phía sau hay không. Các chi tiết nhỏ hóa ra lại có giá trị hơn là bạn nghĩ đấy.

Ngũ hành xung khắc dự báo vợ chồng có những xung đột, hai người nên tránh việc cãi nhau vì tiền mà nên cùng ngồi lại để cùng nhau tìm cách thức phù hợp để giải quyết những rắc rối liên quan. Nếu không thống nhất thì vấn đề vẫn còn nguyên ở đấy.

Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, 3 con giáp vận may trải thảm đỏ rực, tiền bạc đề huề, xây nhà mua xe không cần đắn đo, sớm thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, 3 con giáp vận may trải thảm đỏ rực, tiền bạc đề huề, xây nhà mua xe không cần đắn đo, sớm thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần bước vào giai đoạn tài lộc rực rỡ. Sau một năm bận rộn với các tình huống bất ngờ, bản mệnh có thể kiểm soát tình hình. Lộc đến không ngừng, các vấn đề tồn đọng được giải quyết, mang lại nguồn lợi nhuận lớn.

Tuổi Dần có thể đón nhận cơ hội thay đổi vai trò, đảm nhận trọng trách lớn hơn hoặc nhận các dự án quan trọng với lợi nhuận cao. Bản mệnh học được cách để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên theo kế hoạch, không cưỡng cầu. Nhờ vậy, công việc của tuổi Dần diễn ra suôn sẻ hơn, tài lộc tăng trưởng không ngừng.

Năng lượng tích cực trong công việc giúp tinh thần của tuổi Dần thoải mái và linh hoạt hơn. Bản mệnh có thể tìm cách đơn giản hoá các tình huống phức tạp. Sự bình tĩnh và kiên nhẫn mang lại nguồn tài lộc mạnh mẽ cho bản mệnh.

Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, 3 con giáp vận may trải thảm đỏ rực, tiền bạc đề huề, xây nhà mua xe không cần đắn đo, sớm thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau 00h00 ngày 27/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Sau 00h00 ngày 27/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Thông tin MỚI về kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Thông tin MỚI về kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, giàu sang bùng nổ, 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Qua đêm nay, giàu sang bùng nổ, 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 27/10/2025, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 27/10/2025, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Việt Nam có một loại quả dài cả mét có nhiều lợi ích sức khỏe ít ai biết

Việt Nam có một loại quả dài cả mét có nhiều lợi ích sức khỏe ít ai biết

Dinh dưỡng 7 giờ 26 phút trước
Hầu Minh Hạo gây ấn tượng mạnh trong 'Nhập thanh vân' vì điều này

Hầu Minh Hạo gây ấn tượng mạnh trong 'Nhập thanh vân' vì điều này

Sao quốc tế 8 giờ 1 phút trước
Lộ diện chân và danh tính nghi phạm gây ra vụ án mạng trên cầu Dục Thanh

Lộ diện chân và danh tính nghi phạm gây ra vụ án mạng trên cầu Dục Thanh

Đời sống 8 giờ 2 phút trước
Công an TP. HCM bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ 19 con chó

Công an TP. HCM bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ 19 con chó

Đời sống 8 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 00h00 ngày 27/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Sau 00h00 ngày 27/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Qua đêm nay, giàu sang bùng nổ, 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Qua đêm nay, giàu sang bùng nổ, 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Sau ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 27/10/2025, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 27/10/2025, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh