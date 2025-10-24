Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, 3 con giáp vận may trải thảm đỏ rực, tiền bạc đề huề, xây nhà mua xe không cần đắn đo, sớm thành đại gia

Tuổi Tỵ cần cẩn trọng hơn trong ngày này. Bản mệnh nên lùi lại để xem xét thật kỹ một cuộc trò chuyện nào đó và tính toán xem chúng có "ẩn tình" gì phía sau hay không. Các chi tiết nhỏ hóa ra lại có giá trị hơn là bạn nghĩ đấy.

Ngũ hành xung khắc dự báo vợ chồng có những xung đột, hai người nên tránh việc cãi nhau vì tiền mà nên cùng ngồi lại để cùng nhau tìm cách thức phù hợp để giải quyết những rắc rối liên quan. Nếu không thống nhất thì vấn đề vẫn còn nguyên ở đấy.

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần bước vào giai đoạn tài lộc rực rỡ. Sau một năm bận rộn với các tình huống bất ngờ, bản mệnh có thể kiểm soát tình hình. Lộc đến không ngừng, các vấn đề tồn đọng được giải quyết, mang lại nguồn lợi nhuận lớn.

Tuổi Dần có thể đón nhận cơ hội thay đổi vai trò, đảm nhận trọng trách lớn hơn hoặc nhận các dự án quan trọng với lợi nhuận cao. Bản mệnh học được cách để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên theo kế hoạch, không cưỡng cầu. Nhờ vậy, công việc của tuổi Dần diễn ra suôn sẻ hơn, tài lộc tăng trưởng không ngừng.

Năng lượng tích cực trong công việc giúp tinh thần của tuổi Dần thoải mái và linh hoạt hơn. Bản mệnh có thể tìm cách đơn giản hoá các tình huống phức tạp. Sự bình tĩnh và kiên nhẫn mang lại nguồn tài lộc mạnh mẽ cho bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!