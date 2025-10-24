Ở nhờ nhà chị gái, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi cay mắt chết lặng

Tâm sự 24/10/2025 22:35

 Đến một ngày tôi có công việc ở trên thành phố, xin ở nhờ nhà của chị gái. Trùng hợp, ngày thứ hai tôi ở nhà chị gái thì thấy mẹ chồng của chị ghé thăm. Tôi ngại ngùng xin phép anh chị tìm nhà trọ ở để tránh làm phiền nhưng hai người nhất quyết không chịu. Tôi đành ở lại, nghĩ sẽ sống cẩn thận để không để tiếng xấu cho chị gái của mình trong những ngày này.

Từ ngày chị đi làm, có rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Sau đó chị có yêu đương với một người nhưng không được bố mẹ tôi ưng thuận. Ông bà chỉ thích anh rể của tôi. Anh rể là con của người quen của bố mẹ tôi. Gia đình họ khá giả có tiếng, anh rể cũng theo đuổi chị gái tôi nhiều năm.

Sau khi chia tay mối tình đầu, chị gái tôi luôn buồn bã. Chẳng bao lâu sau thì người yêu cũ của chị lấy vợ, chị cũng gật đầu lấy anh rể của tôi theo mong muốn của bố mẹ. Mấy năm chị gái lấy chồng, khi về nhà, lúc nào tôi cũng thấy anh rể yêu thương, chăm sóc chị hết lòng. Tôi cũng thầm mừng cho chị, ít ra thì chị lấy chồng giàu mà còn được yêu thương.

 Đến một ngày tôi có công việc ở trên thành phố, xin ở nhờ nhà của chị gái. Trùng hợp, ngày thứ hai tôi ở nhà chị gái thì thấy mẹ chồng của chị ghé thăm. Tôi ngại ngùng xin phép anh chị tìm nhà trọ ở để tránh làm phiền nhưng hai người nhất quyết không chịu. Tôi đành ở lại, nghĩ sẽ sống cẩn thận để không để tiếng xấu cho chị gái của mình trong những ngày này.

Mẹ chồng của chị gái tôi thuộc kiểu phụ nữ lớn tuổi quý phái, nói năng nhẹ nhàng, cẩn trọng. Khi thấy tôi, bà luôn tỏ ra thân thiệt, hỏi han tình cảm. Tôi nghĩ chắc bà cũng đối xử tốt với con dâu.

Đến một đêm, tôi nói với chị gái ra ngoài về muộn. Nhưng vì công việc xong sớm nên tôi liền về nhà. Trong nhà không có ai ở phòng khách, khi tôi đi lên lầu, đi ngang phòng ngủ của chị dâu và anh rể thì thấy cửa mở hé. Tôi không định nhìn ngó vào, vì dù sao cũng là phòng riêng của hai người. Nhưng khi đi qua, tôi bất ngờ nghe giọng của mẹ chồng chị gái:

“Cô làm sao vậy, rửa chân kiểu gì mà chẳng có tí sức. Mỗi tối cô rửa chân cho chồng mình cũng vậy à?”.

Ở nhờ nhà chị gái, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi cay mắt chết lặng - Ảnh 1
“Cô làm sao vậy, rửa chân kiểu gì mà chẳng có tí sức. Mỗi tối cô rửa chân cho chồng mình cũng vậy à?” - Ảnh minh họa: Internet  

Tôi đứng lại, nhìn vào bên trong thì sững người khi thấy cảnh chị gái đang ngồi dưới đất, bên cạnh là thau nước để cho mẹ chồng và chồng rửa chân. Chị tôi không lên tiếng, cúi đầu dùng sức rửa chân cho mẹ chồng. Sau đó tôi nghe bà ấy nói:

“Hay cô gọi em của cô vào đây rửa phụ đi, cũng phải tập cho em sau này làm dâu chứ”.

Chị tôi vội ngẩng đầu lên từ chối:

“Không cần đâu mẹ, con làm được, con làm quen tay chứ em con thì chẳng khéo đâu”.

“Gì mà khéo hay không, sau này chẳng phải cũng phải làm dâu sao? Tập từ bây giờ là vừa”.

Sau đó tôi còn nghe mẹ chồng của chị gái trách mắng chị rất nhiều. Bà nói chị không biết chăm sóc chồng, làm anh rể sụt đi một cân. Bà còn nói chị lau nhà không kỹ, vẫn còn bụi. Nói chung bà la chị tôi rất nhiều nhưng anh rể chẳng nói một lời nào bảo vệ chị. Anh chỉ ngồi yên để vợ rửa chân cho.

Tôi trở về phòng mà chẳng chợp mắt được cả đêm, tôi bị ám ảnh cảnh chị gái phải ngồi rửa chân cho chồng và mẹ chồng mỗi đêm. Tôi không thể ngờ được chị gái phải sống cảnh này suốt nhiều năm. Tôi thương chị quá nhưng chẳng giúp được gì…

Hoảng hốt khi thấy người giúp việc ôm chân chồng khóc nức nở, lý do đằng sau khiến tôi sốc

Hoảng hốt khi thấy người giúp việc ôm chân chồng khóc nức nở, lý do đằng sau khiến tôi sốc

Tôi đang mang thai con thứ hai nhưng sức khỏe lại không được như ngày trước. Minh lo lắng nên chúng tôi quyết định thuê người giúp việc. Tôi không phản đối, vì nếu sau này tôi sinh thì quả thật cần người giúp đỡ việc nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Săn' chồng giàu cứ ngỡ đổi đời, tôi bẽ bàng 'chết đứng' khi chồng yêu cầu làm một việc đáng hổ thẹn ngay đêm tân hôn

Săn' chồng giàu cứ ngỡ đổi đời, tôi bẽ bàng 'chết đứng' khi chồng yêu cầu làm một việc đáng hổ thẹn ngay đêm tân hôn

Tâm sự 41 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, 3 con giáp vận may trải thảm đỏ rực, tiền bạc đề huề, xây nhà mua xe không cần đắn đo, sớm thành đại gia

Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, 3 con giáp vận may trải thảm đỏ rực, tiền bạc đề huề, xây nhà mua xe không cần đắn đo, sớm thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận thì biết được bí mật động trời

Vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận thì biết được bí mật động trời

Tâm sự 52 phút trước
Nửa đêm tôi đi tìm thì phát hiện anh trong phòng chị dâu, chết sững khi thấy việc anh đang làm

Nửa đêm tôi đi tìm thì phát hiện anh trong phòng chị dâu, chết sững khi thấy việc anh đang làm

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Bị miệt thị vì mang thai trước, cô gái 'nằm mơ cũng không nghĩ' tình thế đảo ngược hoàn toàn chỉ trong một đêm

Bị miệt thị vì mang thai trước, cô gái 'nằm mơ cũng không nghĩ' tình thế đảo ngược hoàn toàn chỉ trong một đêm

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (25/10/2025): 3 con giáp thuận lợi trăm bề, VẬN MỆNH CÁT TƯỜNG, rủng rỉnh tiền tiêu, giàu có hơn người

Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (25/10/2025): 3 con giáp thuận lợi trăm bề, VẬN MỆNH CÁT TƯỜNG, rủng rỉnh tiền tiêu, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Gọi hai bên gia đình sang bắt gian chuyện vợ ngoại tình, khi mở cửa ra tôi và bố chết lặng

Gọi hai bên gia đình sang bắt gian chuyện vợ ngoại tình, khi mở cửa ra tôi và bố chết lặng

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có một đứa trẻ chạy ngã vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ mặt

Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có một đứa trẻ chạy ngã vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ mặt

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Ở nhờ nhà chị gái, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi cay mắt chết lặng

Ở nhờ nhà chị gái, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi cay mắt chết lặng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Bảy ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Mão công danh sự nghiệp rực rỡ, Thìn làm gì cũng ra tiền, Thân giàu có đổi đời

Tử vi thứ Bảy ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Mão công danh sự nghiệp rực rỡ, Thìn làm gì cũng ra tiền, Thân giàu có đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 năm sau khi chồng qua đời, tôi tái hôn, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô xịn ghé qua

3 năm sau khi chồng qua đời, tôi tái hôn, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô xịn ghé qua

Thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

Thấy chồng cũ cầm túi lớn rời đi, tôi cố giằng lấy vì nghĩ anh giấu tiền, khi thấy thứ bên trong thì sốc tận óc

2 năm sau khi ly hôn, tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong siêu thị

2 năm sau khi ly hôn, tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong siêu thị

Cưới nhau một tháng vợ không cho chồng động vào người đến khi đề nghị ly hôn, khiến chồng ngã ngửa

Cưới nhau một tháng vợ không cho chồng động vào người đến khi đề nghị ly hôn, khiến chồng ngã ngửa

Chồng bất ngờ nghe lời, nói gì làm nấy, lại biết chăm lo vợ con, cứ ngỡ anh thay đổi...

Chồng bất ngờ nghe lời, nói gì làm nấy, lại biết chăm lo vợ con, cứ ngỡ anh thay đổi...

Săn' chồng giàu cứ ngỡ đổi đời, tôi bẽ bàng 'chết đứng' khi chồng yêu cầu làm một việc đáng hổ thẹn ngay đêm tân hôn

Săn' chồng giàu cứ ngỡ đổi đời, tôi bẽ bàng 'chết đứng' khi chồng yêu cầu làm một việc đáng hổ thẹn ngay đêm tân hôn