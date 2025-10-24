Tử vi thứ Bảy ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Mão công danh sự nghiệp rực rỡ, Thìn làm gì cũng ra tiền, Thân giàu có đổi đời

Tâm linh - Tử vi 24/10/2025 22:35

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán tiền bạc về liên tục, cuộc sống cực kỳ viên mãn.

Tuổi Mão 

Thứ Bảy 25/10/2025, tuổi Mão có vận may tiền bạc ghé thăm. Người kinh doanh buôn bán sẽ gặp được đối tác uy tín, khách hàng trung thành giúp lợi nhuận tăng nhanh. Nếu biết nắm bắt thời cơ, bạn có thể thu về khoản lợi lớn từ các cơ hội đầu tư. Với người làm công ăn lương, khả năng được tăng thưởng hay thăng chức là rất cao.

Chuyện tình cảm của tuổi Mão cũng khởi sắc. Nếu trước đó có hiểu lầm hoặc giận dỗi với người ấy, đây là dịp tốt để hàn gắn. Hãy mở lòng và chủ động giải thích, vì tình yêu cần sự bao dung và sẻ chia, không nên để những chuyện nhỏ làm phai nhạt cảm xúc của hai người.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Mão công danh sự nghiệp rực rỡ, Thìn làm gì cũng ra tiền, Thân giàu có đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Mão công danh sự nghiệp rực rỡ, Thìn làm gì cũng ra tiền, Thân giàu có đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tuổi Thân hoạt bát, lanh lợi, nhanh nhạy với những cơ hội kiếm tiền. Thời gian này may mắn có cát tinh Kim Quỹ và Thực Thần soi chiếu, vận may tài chính tăng đột biến, con đường đi thuận lợi, đặc biệt là với những ai có nghề tay trái hoặc đang làm ăn kinh doanh sẽ thấy tài chính khởi sắc không ngờ.

Tuổi Thân vốn nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, giờ lại đúng thời lên tha hồ vùng vẫy, bay tận mây xanh. Những dự án đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, dòng tiền ổn định và đều đặn. Họ gặp gỡ quý nhân, cơ hội làm ăn ập đến. Không chỉ giàu có vật chất, tinh thần của Thân trong giai đoạn này cũng phấn chấn hơn hẳn, mở ra chuỗi ngày may mắn kéo dài tới cuối năm.

Tử vi thứ Bảy ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Mão công danh sự nghiệp rực rỡ, Thìn làm gì cũng ra tiền, Thân giàu có đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Săn' chồng giàu cứ ngỡ đổi đời, tôi bẽ bàng 'chết đứng' khi chồng yêu cầu làm một việc đáng hổ thẹn ngay đêm tân hôn

Săn' chồng giàu cứ ngỡ đổi đời, tôi bẽ bàng 'chết đứng' khi chồng yêu cầu làm một việc đáng hổ thẹn ngay đêm tân hôn

Tâm sự 40 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, 3 con giáp vận may trải thảm đỏ rực, tiền bạc đề huề, xây nhà mua xe không cần đắn đo, sớm thành đại gia

Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, 3 con giáp vận may trải thảm đỏ rực, tiền bạc đề huề, xây nhà mua xe không cần đắn đo, sớm thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận thì biết được bí mật động trời

Vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận thì biết được bí mật động trời

Tâm sự 51 phút trước
Nửa đêm tôi đi tìm thì phát hiện anh trong phòng chị dâu, chết sững khi thấy việc anh đang làm

Nửa đêm tôi đi tìm thì phát hiện anh trong phòng chị dâu, chết sững khi thấy việc anh đang làm

Tâm sự 59 phút trước
Bị miệt thị vì mang thai trước, cô gái 'nằm mơ cũng không nghĩ' tình thế đảo ngược hoàn toàn chỉ trong một đêm

Bị miệt thị vì mang thai trước, cô gái 'nằm mơ cũng không nghĩ' tình thế đảo ngược hoàn toàn chỉ trong một đêm

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (25/10/2025): 3 con giáp thuận lợi trăm bề, VẬN MỆNH CÁT TƯỜNG, rủng rỉnh tiền tiêu, giàu có hơn người

Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (25/10/2025): 3 con giáp thuận lợi trăm bề, VẬN MỆNH CÁT TƯỜNG, rủng rỉnh tiền tiêu, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Gọi hai bên gia đình sang bắt gian chuyện vợ ngoại tình, khi mở cửa ra tôi và bố chết lặng

Gọi hai bên gia đình sang bắt gian chuyện vợ ngoại tình, khi mở cửa ra tôi và bố chết lặng

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có một đứa trẻ chạy ngã vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ mặt

Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có một đứa trẻ chạy ngã vào người, tôi rụng rời khi thấy rõ mặt

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Ở nhờ nhà chị gái, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi cay mắt chết lặng

Ở nhờ nhà chị gái, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi cay mắt chết lặng

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Bảy ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Mão công danh sự nghiệp rực rỡ, Thìn làm gì cũng ra tiền, Thân giàu có đổi đời

Tử vi thứ Bảy ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Mão công danh sự nghiệp rực rỡ, Thìn làm gì cũng ra tiền, Thân giàu có đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, 3 con giáp vận may trải thảm đỏ rực, tiền bạc đề huề, xây nhà mua xe không cần đắn đo, sớm thành đại gia

Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, 3 con giáp vận may trải thảm đỏ rực, tiền bạc đề huề, xây nhà mua xe không cần đắn đo, sớm thành đại gia

Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (25/10/2025): 3 con giáp thuận lợi trăm bề, VẬN MỆNH CÁT TƯỜNG, rủng rỉnh tiền tiêu, giàu có hơn người

Đúng 12h trưa mai, thứ Bảy (25/10/2025): 3 con giáp thuận lợi trăm bề, VẬN MỆNH CÁT TƯỜNG, rủng rỉnh tiền tiêu, giàu có hơn người

Bước qua ngày 25/10/2025, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, may mắn liên tục gõ cửa, đón tài lộc tứ phương, phú quý chạm nóc không ngờ

Bước qua ngày 25/10/2025, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, may mắn liên tục gõ cửa, đón tài lộc tứ phương, phú quý chạm nóc không ngờ

Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, của cải tự tìm đến nhà, cuộc sống giàu sang phú quý

Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, của cải tự tìm đến nhà, cuộc sống giàu sang phú quý

3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân soi đường chỉ lối, lộc phát đầy nhà, tiền tài rủng rỉnh, tài vận bừng sáng

3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân soi đường chỉ lối, lộc phát đầy nhà, tiền tài rủng rỉnh, tài vận bừng sáng

Tử vi tháng 11/2025 của 12 con giáp: Tý phát tài phát lộc, Sửu cuộc sống thăng hoa, Ngọ phúc khí dồn dập

Tử vi tháng 11/2025 của 12 con giáp: Tý phát tài phát lộc, Sửu cuộc sống thăng hoa, Ngọ phúc khí dồn dập