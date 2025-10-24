Tử vi thứ Bảy ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Mão công danh sự nghiệp rực rỡ, Thìn làm gì cũng ra tiền, Thân giàu có đổi đời

Thứ Bảy 25/10/2025, tuổi Mão có vận may tiền bạc ghé thăm. Người kinh doanh buôn bán sẽ gặp được đối tác uy tín, khách hàng trung thành giúp lợi nhuận tăng nhanh. Nếu biết nắm bắt thời cơ, bạn có thể thu về khoản lợi lớn từ các cơ hội đầu tư. Với người làm công ăn lương, khả năng được tăng thưởng hay thăng chức là rất cao.

Chuyện tình cảm của tuổi Mão cũng khởi sắc. Nếu trước đó có hiểu lầm hoặc giận dỗi với người ấy, đây là dịp tốt để hàn gắn. Hãy mở lòng và chủ động giải thích, vì tình yêu cần sự bao dung và sẻ chia, không nên để những chuyện nhỏ làm phai nhạt cảm xúc của hai người.

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân hoạt bát, lanh lợi, nhanh nhạy với những cơ hội kiếm tiền. Thời gian này may mắn có cát tinh Kim Quỹ và Thực Thần soi chiếu, vận may tài chính tăng đột biến, con đường đi thuận lợi, đặc biệt là với những ai có nghề tay trái hoặc đang làm ăn kinh doanh sẽ thấy tài chính khởi sắc không ngờ.

Tuổi Thân vốn nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, giờ lại đúng thời lên tha hồ vùng vẫy, bay tận mây xanh. Những dự án đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, dòng tiền ổn định và đều đặn. Họ gặp gỡ quý nhân, cơ hội làm ăn ập đến. Không chỉ giàu có vật chất, tinh thần của Thân trong giai đoạn này cũng phấn chấn hơn hẳn, mở ra chuỗi ngày may mắn kéo dài tới cuối năm.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!