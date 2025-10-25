Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp chuyển vận giàu sang, thu lời bạc tỷ, may mắn vô cùng, trên thuận dưới thông, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 25/10/2025 00:29

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau cầu tài có tài, cầu danh có danh, giàu sang phú quý.

Tuổi Mùi 

Thiên tài dự báo rằng vận may tài chính của tuổi Mùi rất tốt. Bạn không chỉ có nguồn thu nhập chính tăng trưởng đáng kể mà còn nhận được những khoản lợi nhuận bất ngờ. 

Tình yêu vẫn như thường lệ, nhưng thái độ bình tĩnh của bạn nữ tuổi Mùi đối với đối phương có thể khiến anh ấy hiểu lầm và nghĩ rằng bạn không quan tâm đến anh ấy! Con giáp này nên hạn chế gượng ép bản thân giao du với những người không hợp về quan điểm sống vì sớm muộn gì hai bạn cũng có tranh cãi lớn.

Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp chuyển vận giàu sang, thu lời bạc tỷ, may mắn vô cùng, trên thuận dưới thông, tương lai xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp chuyển vận giàu sang, thu lời bạc tỷ, may mắn vô cùng, trên thuận dưới thông, tương lai xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Từ nay là giai đoạn đổi đời mạnh mẽ của Dậu, tuổi Dậu bước vào vận trình rực rỡ như ánh hoàng kim. Họ vốn siêng năng, chỉn chu và quyết đoán, khi đã quyết gì là sẽ làm tới cùng, thời gian qua Dậu có thể đã gặp vài thử thách, thế nhưng họ không vì thế mà bỏ cuộc.

Thời gian này, tuổi Dậu sẽ liên tiếp gặp cơ hội làm ăn hoặc được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ lớn. Tài lộc đến từ nhiều nguồn khác nhau, liên tục, dồi dào, từ các nguồn chính phụ. Nếu biết nắm bắt thị trường hoặc đầu tư đúng thời điểm, chắc chắn họ sẽ bứt tốc lên mạnh mẽ. Đặc biệt, những người làm trong lĩnh vực sáng tạo, dịch vụ hoặc nghệ thuật sẽ dễ dàng “gặt vàng” nếu biết tận dụng tên tuổi đang lên.

Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp chuyển vận giàu sang, thu lời bạc tỷ, may mắn vô cùng, trên thuận dưới thông, tương lai xán lạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh.

