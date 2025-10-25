Sau ngày mai, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài rải lộc tận cửa, vượng khí cuồn cuộn, làm gì cũng thu vàng thu bạc

Tuổi Ngọ cần thận trọng hơn với một số mối quan hệ xung quanh bởi hôm nay dễ gặp rắc rối do thị phi. Trước khi nói điều gì, bạn nên suy nghĩ kỹ lưỡng để tránh gây hiểu lầm hoặc khiến người khác cảm thấy khó chịu. Một lời nói thiếu kiểm soát có thể vô tình khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn.

Về tài chính, vận trình khá ổn định, bạn có thể tự thưởng cho mình bằng những món đồ yêu thích hoặc cùng bạn bè tụ tập, ăn uống vui vẻ. Khoảng thời gian này cũng thích hợp để tuổi Ngọ thư giãn, giảm bớt căng thẳng sau những ngày làm việc vất vả.

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp bản lĩnh, ý chí, nghị lực hơn người. Họ thường có tố chất của người làm lãnh đạo, người tuổi Thìn hứa hẹn sẽ bước vào giai đoạn cực thịnh từ cuối tháng 10 trở đi.

Họ là người có khí chất uy tín, thích làm chủ, trời sinh có tài lãnh đạo, khi thời tới thì như “rồng gặp mây”, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Thời gian từ nay tới cuối năm họ có cát tinh chiếu mệnh nên vận trình cực sáng, mở rộng vận tài chính lẫn công danh.

Những người làm kinh doanh, buôn bán may mắn hơn bao giờ hết, họ sẽ ký kết được những hợp đồng giá trị cao, người làm công sở thì có cơ hội thăng chức, tăng lương, khẳng định vị thế của mình. Cuối năm là thời điểm hái quả, tuổi Thìn chỉ cần giữ vững niềm tin và tinh thần chủ động, tiền bạc sẽ “về như mưa”.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!