Qua đêm nay (25/10), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vượng phát

Tâm linh - Tử vi 24/10/2025 20:03

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau đổi mệnh giàu sang, vạn sự suôn sẻ, cuộc đời êm ấm.

Tuổi Thìn 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn phải lòng người bạn đã từng giúp đỡ bạn.

Ngày này tuổi Thìn sự đón nhận tích cực từ công việc giúp bạn có động lực nỗ lực và cố gắng cải thiện bất ngờ trong công danh.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc được đánh giá cao về tố chất, từ đó nỗ lực làm việc nghiêm túc.

Tình cảm: Tình cảm bắt đầu khi cả hai còn là bạn, hôm nay bạn đã bắt đầu cảm nắng đối phương.

Tài lộc: Tài chính bạn hiểu rõ cách làm việc, chi tiêu. Thế nhưng thường vượt ngân sách dự kiến ban đầu.

Sức khỏe: Cơ thể cần được nạp nhiều dưỡng chất, các chất xơ cần thiết cho một ngày dài làm việc.

Qua đêm nay (25/10), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Từ nay, vận may của tuổi Tuất tăng mạnh nhờ cục diện Tam Hợp và sao Thiên Đức xuất hiện, giúp mọi việc suôn sẻ ngoài dự kiến.

Trong công việc, tuổi Tuất gặp vận “mở hàng là thắng lớn”. Người làm kinh doanh buôn bán dễ chốt đơn liên tục, có cơ hội ký kết với đối tác lớn, lợi nhuận thu về không nhỏ. Người làm công ăn lương thì có thể nhận thưởng, tăng lương, hoặc được đề cử vào vị trí tốt hơn.

Không chỉ tài chính rực rỡ, tình duyên của tuổi Tuất cũng ngọt ngào, viên mãn. Người độc thân có thể gặp người khiến trái tim rung động thật sự, còn người có đôi thì tình cảm thêm gắn kết, đồng lòng trong mọi việc. Cuối tháng 10 này, tuổi Tuất đúng nghĩa “đỏ tình đỏ bạc”, chẳng lo âu, chỉ việc tận hưởng hạnh phúc và sung túc đang ùa về.

Qua đêm nay (25/10), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vượng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy tuổi Thân khó gặp may mắn trong công việc. Lúc nào, bản mệnh cũng chịu thiệt thòi và nhún nhường với mọi người trong cơ quan. Bản mệnh dễ vướng phải thị phi do miệng lưỡi kẻ gian gây ra khiến bản thân lâm vào thế nguy hiểm.

May mắn là vận tiền bạc vẫn tốt đẹp. Con giáp này có thu nhập ổn định, biết hài lòng với hiện tại và rộng lượng với bản thân. Trong chuyện tiền bạc, bản mệnh luôn tỉnh táo nên vẫn thu được một khoản cố định, đảm bảo tài chính ổn định.

Nhưng tuổi Thân lại gặp khó khăn trong chuyện tình cảm. Con giáp này có chuyện gì nên chia sẻ với người thân, vừa để giải tỏa áp lực, vừa học hỏi thêm từ những người xung quanh.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Qua đêm nay (25/10), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vượng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

