Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28 và 29/10): Thân vận khí tươi tốt, Tỵ ngồi mát hưởng phước, Dậu tiền của bạt ngàn

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vì vội vàng với công danh, dễ mắc phải sai lầm.

Công việc: Người tuổi Thân công danh với bạn đang làm khá vội vàng, tạo áp lực với bản thân.

Ngày này tuổi Thân hơi vội vàng với thành công hiện tại, đừng quá lạm dụng công danh vào việc cá nhân, tạo áp lực cho bản thân.

Tình cảm: Tìm đến bạn bè và người thân nghe lời khuyên để bản thân có thể chinh phục đối phương dễ dàng hơn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tài lộc đạt được trình cao nhất, quản lí và chi tiêu có khoa học.

Sức khoẻ: Cơ thể thích nghi tốt, biết cách cân bằng sức khoẻ và thời gian làm việc.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp sâu sắc, kín đáo. Họ vốn là người kín tiếng, khôn khéo và sống có kế hoạch, tuổi Tỵ luôn âm thầm tích lũy chờ thời. Họ không ganh đua, không đấu đá, mà luôn nỗ lực một cách bền bỉ. Và thời cơ đó chính là giai đoạn từ này, khi cát tinh chiếu mệnh, tài lộc bất ngờ gõ cửa.

Thời gian này công việc của họ được tháo gỡ nút thắt, không chỉ tiền bạc, mà cơ hội đổi đời cũng tìm đến, quý nhân phù trợ cho họ, thành công nối tiếp thành công. Người tuổi Tỵ nếu biết tận dụng thời điểm này để hành động – sẽ có bước tiến lớn về tài chính, danh tiếng và địa vị.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Dậu dễ vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Trước khi oán trách người khác, con giáp này cũng cần tự xét lại chính bản thân mình xem những việc mình làm có thực sự đúng đắn hay không.

Tuổi Dậu vốn rất kiên định và có chí tiến thủ, nhưng như vậy không có nghĩa là bản mệnh bỏ ngoài tai lời hướng dẫn hoặc khuyên bảo của người khác. Con giáp này có thể đang tự cô lập bản thân bởi thói kiêu ngạo của chính mình.

Trong ngày hôm nay, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Con giáp này tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, cả hai luôn bàn bạc để cùng đưa ra quyết định.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tỵ

