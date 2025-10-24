Đúng 2 ngày cuối tuần (25 và 26/10/2025): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, VƯỢNG PHÁT BẤT NGỜ, bứt phá đổi vận, may mắn phú quý ngất trời

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý có hướng phát triển rõ ràng.

Công việc: Trong công việc người tuổi Tý điều chỉnh thời gian, để có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi thêm nhiều kỹ năng làm việc.

Ngày này tuổi Tý hãy để tâm nhiều hơn cách làm việc, thời gian chú tâm công việc sẽ cho bạn cơ hội tiếp cận với nhiều chiêu thức mới.

Tình cảm: Luôn quan tâm đối phương theo cách riêng của bạn, tình cảm với bạn cần đến sự thông cảm cho nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hãy lưu tâm tài chính, vì tiền bạc không tự sinh ra và mất đi.

Sức khoẻ: Cố gắng thay đổi thói quen, dành buổi sáng dậy sớm và vận động nhẹ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn khéo léo, ôn hòa và giàu lòng nhân hậu, nên thường được quý nhân giúp đỡ đúng lúc. Từ nay, bản mệnh bước vào thời kỳ cực thịnh, khi sao Phúc Tinh và Lộc Tồn cùng hội chiếu. Vận khí này giúp tuổi Mão “chạm đâu cũng hóa vàng”, tiền tài sinh sôi nảy nở.

Những ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo, kinh doanh hoặc dịch vụ sẽ có cơ hội lớn để mở rộng công việc, ký hợp đồng mới hoặc thu được lợi nhuận đáng kể. Tuổi Mão có trực giác tốt, nên dễ nắm bắt được thời cơ trước người khác, giúp bản thân vượt lên và gặt hái thành công ngoài mong đợi.

Về tình cảm, vận đào hoa nở rộ. Người độc thân có thể gặp một nửa lý tưởng qua công việc hoặc bạn bè giới thiệu. Các cặp đôi đang yêu sẽ thêm gắn bó, hiểu nhau hơn. Có thể nói, tháng này là giai đoạn tuổi Mão “đỏ cả tình lẫn bạc”, hạnh phúc và đủ đầy cả hai phương diện.

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo tuổi Dần khá chật vật vì công việc, bị nhắc đến tên, giao phó nhiệm vụ. Người làm kinh doanh thì gặp khách hàng khó tính, lúc nào cũng cho mình là đúng, nhiều trường hợp éo le xảy ra khiến bản mệnh không muốn giải quyết.

Bù lại, vận trình tài lộc may mắn nên thu nhập của tuổi Dần không bị ảnh hưởng bởi công việc. Con giáp này được khuyên nên tập trung vào công việc hiện tại, trau dồi bản thân để nhanh được tăng lương. Thời gian tới, công việc chính mới đem lại nhiều tiền cho bản mệnh.

Vận trình tình cảm cũng tốt lên. Con giáp này đừng ngại khi giao tiếp với mọi người vì nếu khéo ăn khéo nói bản mệnh sẽ có được nhiều mối quan hệ có lợi. Tuổi Dần cũng biết quan tâm tới nửa kia nhiều hơn nhưng cách thể hiện tình cảm còn có chút ngại ngùng.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!