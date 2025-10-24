Đếm ngược từ ngày mai 25/10 đến Tết Nguyên đán 2025, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, phú quý ngập nhà, trăm điều may mắn, vạn điều bình an

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tiền bạc rủng rỉnh, không thành tỷ phú cũng là đại gia.

Tuổi Tuất 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất kiên định với công việc đang lựa chọn.

Ngày này tuổi Tuất bảo vệ công danh theo cách riêng của bạn, không muốn ai tác động đến công việc bạn đang làm.

Công việc: Người tuổi Tuất thu hút sự chú ý từ mọi người, công việc nào bạn đều hoàn thành tốt.

Tình cảm: Niềm vui cả hai đoán nhận từ mọi người, sự hạnh phúc được thổ lộ trực tiếp.

Tài lộc: Về mặt tài chính, biết cách cải thiện tình hình tài chính theo cách riêng của bạn.

Sức khoẻ: Đón nhận nhiều niềm vui, không còn những áp lực bên ngoài.

Đếm ngược từ ngày mai 25/10 đến Tết Nguyên đán 2025, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, phú quý ngập nhà, trăm điều may mắn, vạn điều bình an - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tuổi Mão trong giai đoạn này được dự đoán sẽ đón nhận nhiều cơ hội mới, đặc biệt trong lĩnh vực sự nghiệp và tình cảm. Với bản tính thông minh và linh hoạt, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt thời cơ để tỏa sáng.

Công việc đây là thời điểm để tuổi Mão thể hiện tài năng. Những ý tưởng sáng tạo của bạn sẽ được đón nhận, đặc biệt nếu bạn làm việc trong các ngành liên quan đến nghệ thuật, truyền thông hoặc kinh doanh. Nếu đang tìm việc, bạn có thể nhận được lời mời hấp dẫn từ những công ty uy tín.

Tài chính của tuổi Mão khá ổn định, với một số khoản thu bất ngờ từ các nguồn phụ như quà tặng, thưởng hoặc dự án tay trái. Tuy nhiên, cần kiểm soát chi tiêu để tránh lãng phí vào những thứ không cần thiết.

Người độc thân tuổi Mão có thể gặp được “định mệnh” của mình trong các buổi gặp gỡ bạn bè hoặc sự kiện công việc. Người đã có đôi sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào và gắn kết trong mối quan hệ. Hãy cởi mở chia sẻ cảm xúc để tình yêu thêm bền chặt.

Đếm ngược từ ngày mai 25/10 đến Tết Nguyên đán 2025, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, phú quý ngập nhà, trăm điều may mắn, vạn điều bình an - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Hợi nên cẩn thận trong công việc. Con giáp này không gian dối nhưng dễ gặp phải người dối gian, lươn lẹo. Tốt nhất thời điểm này, bản mệnh không nên đưa ra quyết định quan trọng như thay đổi công việc, đầu tư dự án mới.

Vận trình tình cảm cũng kém may mắn. Bất cứ điều gì bản mệnh nói ra không chừng mực cũng có thể bị đồn thổi thành chuyện lớn. Những người còn độc thân thì đừng quá sốt ruột mà yêu nhầm người, khả năng cao con giáp này sẽ chọn sai người nếu hấp tấp.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Đếm ngược từ ngày mai 25/10 đến Tết Nguyên đán 2025, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, phú quý ngập nhà, trăm điều may mắn, vạn điều bình an - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh.

