Đúng ngày 31/10/2025, 3 con giáp liên tục gặp vận may, thu vàng hốt bạc đầy nhà, ung dung ngồi đếm lợi nhuận bạc tỷ

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hôm nay đã chạm nhiều cột mốc quan trọng.

Công việc: Trên phương diện công việc, người tuổi Hợi công danh đạt cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Ngày này tuổi Hợi xa cách người, thế nhưng bạn luôn biết cách vun vén mối quan hệ hiện tại rất tốt.

Tình cảm: Trong tình yêu, có được niềm vui mới khi làm việc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, thoải mái với công việc, thu nhập được gia tăng đáng kể.

Sức khoẻ: Đón nhận nhiều niềm vui, bỏ qua các áp lực công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đây là thời điểm người tuổi Thìn như được “thay áo mới” cho vận mệnh: công danh khởi sắc, tài lộc cuồn cuộn, tình duyên nở rộ.

Trong công việc, những nỗ lực bấy lâu của tuổi Thìn cuối cùng cũng được đền đáp. Họ có thể được đề bạt, ký kết hợp đồng quan trọng hoặc chốt được dự án sinh lời cao. Đặc biệt, người làm kinh doanh, buôn bán sẽ gặp “vận đỏ như son”, khách hàng tìm đến tấp nập, lợi nhuận tăng gấp bội so với tháng trước.

Không chỉ có lộc tài, tuổi Ngọ còn đỏ tình. Người độc thân dễ gặp được mối duyên lành — một người vừa hợp tính vừa mang đến may mắn. Người có gia đình thì hòa thuận, yêu thương, gia đạo an vui. Cuối tháng 10, tuổi Thìn chẳng khác nào “bơi trong biển tiền, tắm trong biển bạc”, tài vận và hạnh phúc song hành.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Tý dễ rơi vào tình trạng nóng nảy và cáu kỉnh. Bản mệnh luôn cho rằng mình hiểu rõ mọi việc nhất nên chỉ thích làm theo ý muốn cá nhân. Do đó, bản mệnh nên thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đã bắt tay vào làm việc gì thì không tạo sơ hở cho kẻ khác lợi dụng.

Trong ngày hôm nay, mối quan hệ giữa tuổi Tý và nửa kia xảy ra nhiều mâu thuẫn. Để cải thiện tình trạng này, con giáp này nên tránh tình trạng so đo hơn thua, bởi dù người thắng cuộc là ai thì bản mệnh cũng sẽ chẳng thể vui vẻ.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!