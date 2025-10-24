Chồng 'ngoan' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải bàng hoàng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 24/10/2025 17:12

Không biết ở đây có chị em nào rơi vào hoàn cảnh như tôi không. Tôi với chồng quen và cưới nhau tính đến nay đã được hơn 10 năm. Lúc mới yêu, anh ấy rất ngọt ngào, lãng mạn. Làm gì cũng theo ý tôi, chăm lo cho tôi từng chút một…

Không biết ở đây có chị em nào rơi vào hoàn cảnh như tôi không. Tôi với chồng quen và cưới nhau tính đến nay đã được hơn 10 năm. Lúc mới yêu, anh ấy rất ngọt ngào, lãng mạn. Làm gì cũng theo ý tôi, chăm lo cho tôi từng chút một… Thế nhưng tất cả bắt đầu đảo lộn kể từ khi chúng tôi cưới nhau về. Anh bắt đầu lòi ra vô số tật xấu mà không thể nào chấp nhận được. Tôi từ một cô gái được cưng chiều thì nay lại như “bảo mẫu” của anh khi phải lo hết tất cả mọi việc trong nhà, trong khi anh chẳng mảy may động đến việc gì.

Tuy hơi buồn, nhưng tôi luôn tự nhủ rằng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Chồng mình tuy hơi có phần lười nhác, nhưng được cái biết thương yêu vợ con, chưa bao giờ dám “mèo mỡ” bên ngoài. Tôi cũng lấy đó làm hãnh diện với chị em, bạn bè của mình.

Chồng 'ngoan' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải bàng hoàng khi biết nguyên nhân - Ảnh 1
Dù buồn nhưng tôi vẫn thấy may mắn vì anh không ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Như đã nói, chồng tôi vốn chẳng bao giờ giúp đỡ việc nhà, vậy mà mấy hôm gần đây, anh lại có những biểu hiện bất thường. Đầu tiên là đi làm về đúng giờ, lại còn mua hoa cho vợ, mua bánh cho con. Thêm nữa, tất cả công việc nhà trước giờ anh chẳng bao giờ động vào thì nay lại để ý tôi làm rồi “nhảy” vào làm theo. Tôi thấy lạ, sinh nghi, có khi nào chồng mình làm chuyện mờ ám sau lưng nên cảm thấy có lỗi.

Thế là tôi bắt đầu theo dõi tin nhắn, điện thoại và tất cả các phương thức liên lạc của anh. Thậm chí tôi còn đích thân theo dõi anh cả hai ngày trời, từ nhà đến công ty rồi quay ngược về nhà. Thế nhưng tôi không thể nào phát hiện ra bí mật của chồng khiến anh thay đổi lạ.

Giữa bữa cơm hôm ấy, chồng tôi lại lấy điện thoại ra nhà vệ sinh để nghe. Tôi lén đứng ngay cửa để nghe, giọng nói của anh vang vang trong nhà vệ sinh. Thì ra chồng tôi đang nhờ người tìm mua giúp một cây hoa mai độc, lạ để chưng Tết. Tôi nghe phong phanh trong điện thoại thì giá lên đến hơn 100 triệu. Chưa hết, anh còn cười hí hố với đầu dây bên kia rằng mấy hôm nay phải ra vẻ ngoan ngoãn, nịnh nọt vợ để lỡ vợ có biết thì cũng không bị mắng.

Chưa kịp nghe hết, tôi đã mở toang cửa vào khiến anh “há hốc mồm”. Sau trận mắng chồng, tôi chấp nhận Tết này nhà tôi sẽ không có cây mai nào, đồng nghĩa với việc anh chồng lắm chiêu của tôi cũng sẽ không còn “ngoan ngoãn” chăm làm nữa.

Phát hiện nhân tình của chồng, tôi điếng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Phát hiện nhân tình của chồng, tôi điếng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Hương ngồi trước mặt chị, lặng im, vẫn đôi mắt tròn vo và vầng trán cao bướng bỉnh như ngày nào. Chị biết, trong lòng cô bé đang có rất nhiều điều mà chị khó lòng lay chuyển được.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28 và 29/10): Thân vận khí tươi tốt, Tỵ ngồi mát hưởng phước, Dậu tiền của bạt ngàn

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28 và 29/10): Thân vận khí tươi tốt, Tỵ ngồi mát hưởng phước, Dậu tiền của bạt ngàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tưởng lấy được cô vợ ngoan hiền, cưới xong tôi hối hận vô cùng vì điều này

Tưởng lấy được cô vợ ngoan hiền, cưới xong tôi hối hận vô cùng vì điều này

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, tôi bỗng 'điếng người với lời chúc đi kèm

Được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, tôi bỗng 'điếng người với lời chúc đi kèm

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Cảnh sát giải cứu nữ sinh Đà Nẵng bị bắt cóc online tại khách sạn

Cảnh sát giải cứu nữ sinh Đà Nẵng bị bắt cóc online tại khách sạn

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Chồng 'ngoan' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải bàng hoàng khi biết nguyên nhân

Chồng 'ngoan' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải bàng hoàng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Phát hiện nhân tình của chồng, tôi điếng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Phát hiện nhân tình của chồng, tôi điếng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Nàng dâu nhanh trí ‘phản’ lại với mong muốn, không ít thì nhiều cũng phải cho mẹ chồng hiểu chuyện

Nàng dâu nhanh trí ‘phản’ lại với mong muốn, không ít thì nhiều cũng phải cho mẹ chồng hiểu chuyện

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Đúng 5h sáng ngày 25/10/2025: 3 con giáp ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, tiền của bạt ngàn, hốt vàng hốt bạc mệt nghỉ

Đúng 5h sáng ngày 25/10/2025: 3 con giáp ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, tiền của bạt ngàn, hốt vàng hốt bạc mệt nghỉ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Cuộc sống của "Chú lính chì” Thiện Nhân ra sao sau 19 năm bị bỏ rơi?

Cuộc sống của "Chú lính chì” Thiện Nhân ra sao sau 19 năm bị bỏ rơi?

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Pha xử lý sự cố đầy đẳng cấp của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trên thảm đỏ

Pha xử lý sự cố đầy đẳng cấp của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trên thảm đỏ

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng lấy được cô vợ ngoan hiền, cưới xong tôi hối hận vô cùng vì điều này

Tưởng lấy được cô vợ ngoan hiền, cưới xong tôi hối hận vô cùng vì điều này

Được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, tôi bỗng 'điếng người với lời chúc đi kèm

Được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, tôi bỗng 'điếng người với lời chúc đi kèm

Phát hiện nhân tình của chồng, tôi điếng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Phát hiện nhân tình của chồng, tôi điếng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Nàng dâu nhanh trí ‘phản’ lại với mong muốn, không ít thì nhiều cũng phải cho mẹ chồng hiểu chuyện

Nàng dâu nhanh trí ‘phản’ lại với mong muốn, không ít thì nhiều cũng phải cho mẹ chồng hiểu chuyện

Tức giận đòi bỏ nhà vì chồng trác táng, hành động bất ngờ của bố chồng khiến tôi 'sốc ngược'

Tức giận đòi bỏ nhà vì chồng trác táng, hành động bất ngờ của bố chồng khiến tôi 'sốc ngược'

Nghe tiếng nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Nghe tiếng nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm