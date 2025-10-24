Chồng 'ngoan' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải bàng hoàng khi biết nguyên nhân

Không biết ở đây có chị em nào rơi vào hoàn cảnh như tôi không. Tôi với chồng quen và cưới nhau tính đến nay đã được hơn 10 năm. Lúc mới yêu, anh ấy rất ngọt ngào, lãng mạn. Làm gì cũng theo ý tôi, chăm lo cho tôi từng chút một…

Không biết ở đây có chị em nào rơi vào hoàn cảnh như tôi không. Tôi với chồng quen và cưới nhau tính đến nay đã được hơn 10 năm. Lúc mới yêu, anh ấy rất ngọt ngào, lãng mạn. Làm gì cũng theo ý tôi, chăm lo cho tôi từng chút một… Thế nhưng tất cả bắt đầu đảo lộn kể từ khi chúng tôi cưới nhau về. Anh bắt đầu lòi ra vô số tật xấu mà không thể nào chấp nhận được. Tôi từ một cô gái được cưng chiều thì nay lại như “bảo mẫu” của anh khi phải lo hết tất cả mọi việc trong nhà, trong khi anh chẳng mảy may động đến việc gì. Tuy hơi buồn, nhưng tôi luôn tự nhủ rằng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Chồng mình tuy hơi có phần lười nhác, nhưng được cái biết thương yêu vợ con, chưa bao giờ dám “mèo mỡ” bên ngoài. Tôi cũng lấy đó làm hãnh diện với chị em, bạn bè của mình.



Dù buồn nhưng tôi vẫn thấy may mắn vì anh không ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Như đã nói, chồng tôi vốn chẳng bao giờ giúp đỡ việc nhà, vậy mà mấy hôm gần đây, anh lại có những biểu hiện bất thường. Đầu tiên là đi làm về đúng giờ, lại còn mua hoa cho vợ, mua bánh cho con. Thêm nữa, tất cả công việc nhà trước giờ anh chẳng bao giờ động vào thì nay lại để ý tôi làm rồi “nhảy” vào làm theo. Tôi thấy lạ, sinh nghi, có khi nào chồng mình làm chuyện mờ ám sau lưng nên cảm thấy có lỗi. Thế là tôi bắt đầu theo dõi tin nhắn, điện thoại và tất cả các phương thức liên lạc của anh. Thậm chí tôi còn đích thân theo dõi anh cả hai ngày trời, từ nhà đến công ty rồi quay ngược về nhà. Thế nhưng tôi không thể nào phát hiện ra bí mật của chồng khiến anh thay đổi lạ.

Giữa bữa cơm hôm ấy, chồng tôi lại lấy điện thoại ra nhà vệ sinh để nghe. Tôi lén đứng ngay cửa để nghe, giọng nói của anh vang vang trong nhà vệ sinh. Thì ra chồng tôi đang nhờ người tìm mua giúp một cây hoa mai độc, lạ để chưng Tết. Tôi nghe phong phanh trong điện thoại thì giá lên đến hơn 100 triệu. Chưa hết, anh còn cười hí hố với đầu dây bên kia rằng mấy hôm nay phải ra vẻ ngoan ngoãn, nịnh nọt vợ để lỡ vợ có biết thì cũng không bị mắng. Chưa kịp nghe hết, tôi đã mở toang cửa vào khiến anh “há hốc mồm”. Sau trận mắng chồng, tôi chấp nhận Tết này nhà tôi sẽ không có cây mai nào, đồng nghĩa với việc anh chồng lắm chiêu của tôi cũng sẽ không còn “ngoan ngoãn” chăm làm nữa.

