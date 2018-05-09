Hôm qua (8/5), anh N.V.Q. (51 tuổi, trú huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đã làm đơn tố cáo gửi lên Công an huyện Ngọc Lặc về việc con gái mình bị hiếp dâm, vừa sinh em bé.

Theo đơn tố cáo của anh Q., do hoàn cảnh khó khăn, vợ mất từ năm 2012 nên 4 đứa con của anh phải nghỉ học, bươn chải kiếm sống cùng bố. Em M. (sinh năm 2003) là con út, sau một thời gian đi làm thuê ở Hà Nội đã được bố cho về quê ở với bác ruột là N.V.N. (54 tuổi).

Bé M. sau khi sinh con có biểu hiện trầm cảm, thường xuyên sợ hãi, khóc lóc - Ảnh: Thời Đại

Anh Q. nêu rõ, chính anh trai đã cưỡng hiếp con gái mình đến sinh con. Thậm chí, M. cho biết em bị bác ruột giở trò đồi bại từ năm 13 tuổi. Mỗi lần nổi thú tính, ông N. lại kề dao vào cổ em M. ép bé gái quan hệ tình dục, nếu tiết lộ với ai thì sẽ giết chết. Do ức chế và sợ hãi trong thời gian dài, bé M. có biểu hiện trầm cảm, luôn tỏ ra sợ hãi và thường xuyên ôm con nhỏ khóc.