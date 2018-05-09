Bé gái nghi bị bác ruột cưỡng hiếp đến sinh con, cha phẫn uất làm đơn tố cáo

Tin nóng 09/05/2018 15:03

Do ức chế và sợ hãi trong thời gian dài, bé gái có biểu hiện trầm cảm, luôn tỏ ra sợ hãi và thường xuyên ôm con nhỏ khóc.

Bé gái nghi bị bác ruột hiếp dâm đến sinh con

Hôm qua (8/5), anh N.V.Q. (51 tuổi, trú huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đã làm đơn tố cáo gửi lên Công an huyện Ngọc Lặc về việc con gái mình bị hiếp dâm, vừa sinh em bé. 

Theo đơn tố cáo của anh Q., do hoàn cảnh khó khăn, vợ mất từ năm 2012 nên 4 đứa con của anh phải nghỉ học, bươn chải kiếm sống cùng bố. Em M. (sinh năm 2003) là con út, sau một thời gian đi làm thuê ở Hà Nội đã được bố cho về quê ở với bác ruột là N.V.N. (54 tuổi).

Bé gái nghi bị bác ruột cưỡng hiếp đến sinh con, cha phẫn uất làm đơn tố cáo - Ảnh 1
Bé M. sau khi sinh con có biểu hiện trầm cảm, thường xuyên sợ hãi, khóc lóc - Ảnh: Thời Đại

Anh Q. nêu rõ, chính anh trai đã cưỡng hiếp con gái mình đến sinh con. Thậm chí, M. cho biết em bị bác ruột giở trò đồi bại từ năm 13 tuổi. Mỗi lần nổi thú tính, ông N. lại kề dao vào cổ em M. ép bé gái quan hệ tình dục, nếu tiết lộ với ai thì sẽ giết chết. Do ức chế và sợ hãi trong thời gian dài, bé M. có biểu hiện trầm cảm, luôn tỏ ra sợ hãi và thường xuyên ôm con nhỏ khóc.

Bé gái nghi bị bác ruột cưỡng hiếp đến sinh con, cha phẫn uất làm đơn tố cáo - Ảnh 2
Công an đã lấy mẫu ADN của em bé để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Thời Đại

Người bác ruột bị tố cáo đã đi khỏi địa phương

Hôm nay (9/5), ông ông Lê Đức Dũng - Trưởng Công an xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và chuyển hồ sơ vụ việc lên công an huyện.

Sau khi lấy lời khai nạn nhân và gia đình, Công an huyện Ngọc Lặc đã triệu tập nghi can duy nhất theo lời khai của nạn nhân là ông N.V.N. Tuy nhiên, người bác ruột này đã bỏ đi khỏi địa phương sau khi vụ việc bại lộ.

Công an huyện cũng đã lấy mẫu ADN của đứa trẻ do em M. sinh ra để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Bé gái nghi bị bác ruột cưỡng hiếp đến sinh con, cha phẫn uất làm đơn tố cáo - Ảnh 3
Bé M. chỉ vào nơi bị bác ruột xâm hại - Ảnh: Thời Đại
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