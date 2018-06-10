Clip 'bàn tay hư hỏng' của nam thanh niên giữa ngã tư khiến dân mạng dậy sóng

Xã hội 10/06/2018 08:19

May mắn là nạn nhân đã kịp thời phát hiện 'bàn tay hư hỏng' của nam thanh niên.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh móc túi táo tợn giữa ngã tư thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Video được camera hành trình gắn trên một ô tô đi ngay phía sau đã bắt trọn khoảnh khắc "bàn tay hư hỏng" của nam thanh niên. Chủ xe sau đó đã chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người: "Anh chị em cẩn thận dừng đèn đỏ bị móc, giật túi nha. May chưa bị mất".

Clip: Thủ đoạn trộm cắp trắng trợn ngay giữa ngã tư

Theo hình ảnh trong clip, có hai cô gái chở nhau trên một chiếc xe máy, trong lúc dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị một người đàn ông đi phía sau cố tình áp sát.

Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng kéo khóa chiếc ba lô của cô gái ngồi phía sau rồi thò tay vào bên trong. May mắn là cô gái kịp thời phát hiện ra sự việc nên đã lập tức ôm lấy chiếc ba lô. Bị phát giác hành động trộm cắp nên tên móc túi lập tức lẩn đi thật nhanh, nạn nhân chỉ biết nhìn theo với ánh mắt ngỡ ngàng còn những người xung quanh thì không hề hay biết.

Theo chủ xe đăng tải clip, sự việc xảy ra vào 16h52 ngày 7/6, tại ngã tư Vọng - Đại La (Hà Nội).

Clip 'bàn tay hư hỏng' của nam thanh niên giữa ngã tư khiến dân mạng dậy sóng - Ảnh 1

Cô gái suýt bị móc túi khi đang dừng đèn đỏ - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên Facebook, đoạn clip đã lập tức gây chú ý và nhận sự quan tâm theo dõi từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều chỉ trích và lên án mạnh mẽ hành vi trộm cắp giữa ban ngày của nam thanh niên lạ mặt kia. Đồng thời nhắc nhở mọi người phải luôn đề cao cảnh giác, nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình mọi lúc mọi nơi.

"Mình cũng hay để điện thoại và ví tiền ở ngăn ngoài của ba lô để tiện sử dụng, coi xong clip này thấy sợ quá đi. Trộm cướp bây giờ ngang nhiên và táo tợn quá thể", Hoài Anh bình luận.

"Cho dù nhiều người thấy chăng nữa cũng chẳng dám la lên vì sợ bị trả thù. Hy vọng qua clip này các bạn nữ sẽ đề cao cảnh giác hơn, đừng hớ hênh để kẻ gian có cơ hội ra tay. Thời buổi này không chỉ có móc túi đâu, nếu bị giật túi còn dễ gây tai nạn và nguy hiểm hơn rất nhiều", Nguyễn Hoàng cho biết. 

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