Nữ sinh cấp 2 bị tạt mắm ruốc trước cổng trường vì mẹ vay nợ không trả

Theo Dân Trí, bà Nguyễn Thị Thu Nhung và bà Nguyễn Thị Vở (ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) là bạn bè với nhau. Cuối tháng 1/2018, bà Nhung mượn bà Vở 120 triệu đồng để lo công chuyện, hứa 3 ngày sau sẽ trả.

Hôm nay (10/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã hoàn tất điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố đối với Võ Thị Huỳnh Như (18 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) về tội Làm nhục người khác.

Đến ngày 5/4, bà Vở đến nhà bà Lê Thị Lang (mẹ ruột bà Nhung, ngụ phường Hưng Lợi) yêu cầu viết giấy thừa nhận đã vay tiền thay cho con gái nhưng bà Lang không đồng ý.

Tuy nhiên khi đến hẹn, bà Nhung không xoay sở được số tiền 120 triệu nói trên nên tìm cách tránh mặt bà Vở, thậm chí buông lời thách thức khi bị đòi nợ .

Do quá bức xúc, tối 5/4, bà Vở cùng con là Huỳnh Như và Ngọc Tuyền ném trứng thối và tạt nước sơn trắng vào nhà bà Lang để "dằn mặt". Hôm sau lại tiếp tục tạt nước mắm và nước sơn đỏ vào nhà bà Lang.

Nhà bà Lê Thị Lang bị ném chất thải nhiều lần vì con gái bà không trả nợ - Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều lần "khủng bố" bằng chất thải mà vẫn chưa đòi được tiền, Huỳnh Như nghĩ ra cách tạt mắm ruốc vào con gái bà Nhung là em Đ.T. (nữ sinh cấp 2 ở quận Ninh Kiều). Mục đích là để em T. xấu hổ với bạn bè mà giục mẹ trả nợ.

Trưa 13/4, thấy em T. vừa tan học ở cổng trường, Như chạy đến hất hũ mắm ruốc vào người T. Kết quả là em T. bị dính mắm vào tóc và cơ thể, một số học sinh khác đứng gần cũng bị "vạ lây". Sau đó Như lên xe máy do Tuyền nổ máy chờ sẵn bỏ đi.

Em Đ.T. sau đó đến công an trình báo và yêu cầu khởi tố vụ án.

Công an quận Ninh Kiều đề nghị VKS cùng cấp truy tố Như tội làm nhục người khác. Ảnh: Dân Trí.

Trước đó, Công an quận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Huỳnh Như (750.000 đồng) và bà Vở (1,5 triệu đồng) về hành vi ném chất bẩn làm hoen ố nhà người khác. Đối với Ngọc Tuyền, do chưa đủ tuổi xử phạt (SN 2004) nên giáo dục, cho cam kết không tái phạm.

Hiện bà Nhung cũng đã đòi lại được số tiền 120 triệu đồng từ bà Vở.