Nữ sinh cấp 2 bị tạt mắm ruốc trước cổng trường vì mẹ vay nợ không trả

Xã hội 10/06/2018 11:05

Sau nhiều lần tạt chất thải mà vẫn chưa đòi được tiền, Huỳnh Như nghĩ ra cách tạt mắm ruốc vào con gái bà Nhung là em Đ.T. (nữ sinh cấp 2 ở quận Ninh Kiều) để em T. xấu hổ với bạn bè mà giục mẹ trả nợ.

Hôm nay (10/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã hoàn tất điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố đối với Võ Thị Huỳnh Như (18 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) về tội Làm nhục người khác.

Theo Dân Trí, bà Nguyễn Thị Thu Nhung và bà Nguyễn Thị Vở (ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) là bạn bè với nhau. Cuối tháng 1/2018, bà Nhung mượn bà Vở 120 triệu đồng để lo công chuyện, hứa 3 ngày sau sẽ trả.

Tuy nhiên khi đến hẹn, bà Nhung không xoay sở được số tiền 120 triệu nói trên nên tìm cách tránh mặt bà Vở, thậm chí buông lời thách thức khi bị đòi nợ.

Đến ngày 5/4, bà Vở đến nhà bà Lê Thị Lang (mẹ ruột bà Nhung, ngụ phường Hưng Lợi) yêu cầu viết giấy thừa nhận đã vay tiền thay cho con gái nhưng bà Lang không đồng ý.

Do quá bức xúc, tối 5/4, bà Vở cùng con là Huỳnh Như và Ngọc Tuyền ném trứng thối và tạt nước sơn trắng vào nhà bà Lang để "dằn mặt". Hôm sau lại tiếp tục tạt nước mắm và nước sơn đỏ vào nhà bà Lang.

Nữ sinh cấp 2 bị tạt mắm ruốc trước cổng trường vì mẹ vay nợ không trả - Ảnh 1
Nhà bà Lê Thị Lang bị ném chất thải nhiều lần vì con gái bà không trả nợ - Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều lần "khủng bố" bằng chất thải mà vẫn chưa đòi được tiền, Huỳnh Như nghĩ ra cách tạt mắm ruốc vào con gái bà Nhung là em Đ.T. (nữ sinh cấp 2 ở quận Ninh Kiều). Mục đích là để em T. xấu hổ với bạn bè mà giục mẹ trả nợ.

Trưa 13/4, thấy em T. vừa tan học ở cổng trường, Như chạy đến hất hũ mắm ruốc vào người T. Kết quả là em T. bị dính mắm vào tóc và cơ thể, một số học sinh khác đứng gần cũng bị "vạ lây". Sau đó Như lên xe máy do Tuyền nổ máy chờ sẵn bỏ đi.

Em Đ.T. sau đó đến công an trình báo và yêu cầu khởi tố vụ án.

Nữ sinh cấp 2 bị tạt mắm ruốc trước cổng trường vì mẹ vay nợ không trả - Ảnh 2

Công an quận Ninh Kiều đề nghị VKS cùng cấp truy tố Như tội làm nhục người khác. Ảnh: Dân Trí.

Trước đó, Công an quận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Huỳnh Như (750.000 đồng) và bà Vở (1,5 triệu đồng) về hành vi ném chất bẩn làm hoen ố nhà người khác. Đối với Ngọc Tuyền, do chưa đủ tuổi xử phạt (SN 2004) nên giáo dục, cho cam kết không tái phạm.

Hiện bà Nhung cũng đã đòi lại được số tiền 120 triệu đồng từ bà Vở.

Khi nhà có một em bé mê âm nhạc và một ông bố lắm chiêu, việc gọi con dậy đi học buổi sáng sẽ vui như thế này

Khi nhà có một em bé mê âm nhạc và một ông bố lắm chiêu, việc gọi con dậy đi học buổi sáng sẽ vui như thế này

Lay gọi mãi mà cậu con trai cưng cứ ngủ nướng không chịu dậy, ông bố này đã bật ca khúc thiếu nhi “Baby shark” cho con nghe. Vậy là chỉ sau vài giây ngắn ngủi, từ trạng thái lơ mơ, cậu bé đã tỉnh tỏ và vẫy tay theo nhạc cực dễ thương mà chẳng có một tiếng khóc hờn.

Xem thêm
Từ khóa:   tạt mắm ruốc đòi nợ tạt trứng thối đòi nợ tạt sơn đòi nợ đòi nợ

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 53 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 53 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày