Thấy chủ cửa hàng tạp hóa ngủ say, "nữ quái" xem xét tình hình rồi đi thẳng vào phía trong, thản nhiên lục lọi đồ rồi lấy đi chiếc điện thoại.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh trộm cắp táo tợn trong một cửa hàng tạp hóa khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Theo hình ảnh trong clip, một người phụ nữ đội mũ, đeo khẩu trang vào một cửa hàng giả vờ mua đồ. Thấy chủ cửa hàng ngủ say, người phụ nữ này đi rón rén vào phía trong, lục lọi đồ rồi lấy đi một chiếc điện thoại.

Ngay sau đó, "nữ quái" này nhét chiếc điện thoại vào túi rồi đi thẳng ra phía ngoài. Đúng lúc này chủ cửa hàng tỉnh dậy, người phụ nữ vờ nhìn xung quanh rồi hỏi mua dầu gội, sau đó trả tiền rồi tẩu thoát.

Clip: "Nữ quái" trộm điện thoại nhanh như chớp

Theo tài khoản đăng tải đoạn clip, sự việc xảy ra lúc 14 giờ ngày 8/6, tại một cửa hàng tạp hóa ở TP.HCM.

Hành động trộm cắp táo tợn khiến nhiều người bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Clip trên đã nhận về vô số bình luận bức xúc của cộng đồng mạng: "Thất đức quá đi mất"; "Không thể tha thứ được hành vi trộm cắp trắng trợn thế này"; "Chị này hớ hênh quá đi mất"; "Đây là bài học cảnh giác cho mọi người"; "Nhà mình cũng bán tạp hóa, ngoài ăn trộm còn có cả lừa đảo bằng tiền giả nữa"; "Khổ quá bán tạp hóa lời lãi không bao nhiêu mà còn bị mất cắp nữa"...

Cách đây không lâu, đoạn clip ghi lại một vụ trộm táo tợn xảy ra tại một cửa hàng điện thoại ở Hà Nội thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Thủ đoạn cũng là lợi dụng nạn nhân ngủ say để trộm đồ.

Clip: Nam thanh niên đeo tai nghe ngồi ngủ bị trộm điện thoại

Nam thanh niên bị mất điện thoại vì đeo tai nghe ngồi ngủ - Ảnh cắt từ clip

Sự thật về clip thai phụ bị cột tóc lên cây, đánh đập dã man vì trộm cắp Theo người dân địa phương phản ánh, người phụ nữ bị đánh trong clip đã nhiều lần đến chợ trộm cắp gây bức xúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hanh-dong-trom-cap-tao-ton-cua-nu-quai-nhan-luc-chu-tiem-tap-hoa-ngu-say-286239.html