Trên đường đi học về, nữ sinh cấp 2 bị Trần Văn Đức chặn đường, hành hung và thực hiện hành vi đồi bại.

Chiều 31/5, TAND TP. Chí Linh (Hải Dương) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Đức (SN 1984, trú tại khu 1, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ 20 ngày 16/2/2019, bé N.T.T.H. (12 tuổi, trú tại phường Hoàng Tân, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) trên đường về nhà đã bị Trần Văn Đức chặn đường, hành hung và hiếp dâm.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Đức nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bố bé H. thấy trời tối mà mà con gái chưa về nhà bèn sốt ruột đi tìm, phát hiện con gái có dấu hiệu bị xâm hại nên báo công an.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX TAND TP. Chí Linh quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Đức 10 năm tù giam. Bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân số tiền 69,5 triệu đồng.

Bị cáo Trần Văn Đức - Ảnh: BVPL

Như đã đưa tin, ngày 16/2/2019, Công an TP. Chí Linh nhận được đơn tố giác của anh N.T.C. (trú phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh) về việc con gái anh bị một đối tượng xâm hại tình dục. Vào cuộc điều tra, công an xác định đối tượng Trần Văn Đức là nghi phạm gây ra vụ việc trên.

Tối 16/2, khi đạp xe từ trường về nhà, cháu H. bị Trần Văn Đức chặn đường hiếp dâm. Đức vốn làm thợ sơn và đã ly hôn vợ từ nhiều năm nay.

Ngày 26/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Chí Linh đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Đức để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Khi bị bắt, Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

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