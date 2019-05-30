Đến nhà con trai chơi, ông nội hiếp dâm cháu gái 9 tuổi

Xã hội 30/05/2019 09:45

Đến nhà con trai chơi, lợi dụng lúc không có người lớn ở nhà, ông Tuyên đã hiếp dâm chính cháu nội của mình.

Hôm qua (29/5), trao đổi với báo chí, VKSND tỉnh Đắk Nông xác nhận đơn vị này đã tiếp nhận hồ sơ vụ án hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn huyện Cư Jút để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin từ An ninh thủ đô, vào khoảng 19 giờ ngày 4/4/2019, ông Đặng Văn Tuyên (sinh năm 1963, trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) đến nhà con trai thì gặp hai cháu nội là H.T.B (sinh năm 2010) và bé H.T.C (sinh năm 2012) ở nhà.

Đến nhà con trai chơi, ông nội hiếp dâm cháu gái 9 tuổi - Ảnh 1
Bé gái 9 tuổi bị ông nội hiếp dâm - Ảnh minh họa: Internet

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ông Tuyên đã khống chế, hiếp dâm cháu B. Sau đó, chị N.T.A (mẹ bé B., con dâu ông Tuyên) nghi ngờ con gái bị ông Tuyên xâm hại nên đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam đối tượng Đặng Văn Tuyên. Sau đó không lâu, vụ án được chuyển lên cấp tỉnh để tiếp tục điều tra.

Cũng liên quan đến vụ việc ông nội hiếp dâm cháu gái, cách đây không lâu, tại Hà Nội một người đàn ông bị tố xâm hại cháu gái 9 tuổi của mình.

Theo đó, vào ngày 28/6/2018 chị H.T.T (sinh năm 1980) gửi đơn tố cáo đến Công an phường Đồng Nhân về việc con gái bị ông nội hiếp dâm.

Đến nhà con trai chơi, ông nội hiếp dâm cháu gái 9 tuổi - Ảnh 2
Vì tin tưởng ba chồng cũ, chị T. gửi con cho ông giữ - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, chị T. và chồng có hai con gái nhưng vì không hợp nhau nên đã ly hôn. Vì tin tưởng ba chồng cũ nên chị T. yên tâm gửi con gái là T.D.L (sinh năm 2009) để đi làm.

Ngày 23/6, dì của bé đến đón về thì L. kể về việc bị ông nội xâm hại nhiều lần trong hơn 1 năm. Nghe con kể lại sự việc đau lòng, chị T. đã họp gia đình, mời ông nội của bé lên nói chuyện. Tại đây, người đàn ông này đã thừa nhận hành vi xâm hại cháu nội mình 4 lần.

Nỗi ám ảnh của bé gái 11 tuổi bị cha và ông nội xâm hại

Nỗi ám ảnh của bé gái 11 tuổi bị cha và ông nội xâm hại

Đáng lẽ ở tuổi 11, cô bé N.T.L.Đ. ngụ xã An Phước (Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) phải được vui vẻ sống trong tình cảm gia đình, thì giờ đây hàng ngày bé gái này luôn bị ám ảnh bởi ký ức kinh hoàng khi bị cha ruột và ông nội nhiều lần xâm hại tình dục.

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