Sau khi phát hiện hành vi thú tính của chồng, người vợ đã dẫn con gái 8 tuổi đến công an tố cáo.

Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) đang tạm giữ đối tượng Lâm Phai (SN 1988, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 4/6, vợ Phai thấy con gái là bé L.Th.T.M. (8 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) có nhiều biểu hiện lạ nên gặng hỏi.

Bé M. kể lại chuyện bị cha nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô. Quá bức xúc, người mẹ dắt con gái tới công an tố cáo.

Cha xâm hại con gái 8 tuổi gần 1 năm trời mới bị phát hiện - Ảnh minh họa: Internet

Nhận tin trình báo, công an đã vào cuộc lấy lời khai của bé gái, tiến hành giám định dưới sự giám sát của gia đình. Lâm Phai được đưa về trụ sở lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, người cha đã khai nhận toàn bộ hành vi thú tính. Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 8/2018 tới tháng 5/2019, do muốn thoả mãn nhu cầu dục vọng cá nhân, Phai đã thực hiện hành vi dâm ô với chính con ruột của mình. Mỗi lần thực hiện xong hành vi, Phai uy hiếp con gái không được kể với ai. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây xảy ra không ít vụ cha xâm hại con gái ruột khiến nhiều người phẫn nộ. Điển hình như vụ Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ đối tượng Vù Seo Páo (SN 1983, dân tộc Mông, trú tại bản Bông 1, xã Bảo Hà) để điều tra về hành vi hiếp dâm con gái ruột.

Trước đó, chị G.T.X. (vợ Páo) làm đơn tố cáo chồng hiếp dâm con gái ruột V.T.S. năm nay mới 9 tuổi nhiều lần.

Khi được đưa về trụ sở công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Páo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Lào Cai: Vợ đau đớn tố cáo chồng hiếp dâm con gái ruột 9 tuổi Phát hiện chồng có hành vi đồi bại với con gái, người vợ đau xót làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-phuoc-cha-xam-hai-con-gai-ruot-8-tuoi-rong-ra-gan-1-nam-troi-327460.html