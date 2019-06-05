Lào Cai: Vợ đau đớn tố cáo chồng hiếp dâm con gái ruột 9 tuổi

Xã hội 05/06/2019 17:48

Phát hiện chồng có hành vi đồi bại với con gái, người vợ đau xót làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Hôm nay (5/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) cho biết vừa chuyển hồ sơ điều tra liên quan đến đối tượng Vù Seo Páo (SN 1983, dân tộc Mông, trú tại bản Bông 1, xã Bảo Hà) có hành vi hiếp dâm con gái ruột cho Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, chị G.T.X. (thường trú tại bản Bông 1, xã Bảo Hà) làm đơn tố cáo chồng là Vù Seo Páo có hành vi hiếp dâm con gái ruột V.T.S. năm nay mới 9 tuổi.

Nhận tin báo, Công an huyện Bảo Yên đã vào cuộc điều tra, đưa Vù Seo Páo về trụ sở lấy lời khai. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Páo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Lào Cai: Vợ đau đớn tố cáo chồng hiếp dâm con gái ruột 9 tuổi - Ảnh 1
Chân dung nghi phạm Vù Seo Páo - Ảnh: TTVN

Thời gian gần đây xảy ra không ít vụ xâm hại trẻ em mà thủ phạm lại chính là người thân ruột thịt khiến dư luận phẫn nộ. Điển hình như vụ cha hiếp dâm con ruột ở Đồng Tháp vào cuối tháng 5 vừa qua.

Theo điều tra, Ngô Thành Thông (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) đưa con gái 11 tuổi về nhà cha mẹ sinh sống sau khi vợ gã bỏ đi.

Hàng ngày, Thông và con gái 11 tuổi ngủ chung phòng. Khoảng 2 giờ sáng 22/5, sau khi uống rượu Thông vào phòng ngủ. Thấy con gái đang ngủ say, Thông nổi cơn thú tính, dùng vũ lực khống chế để hiếp dâm cháu bé. Sự việc được người nhà phát hiện và trình báo Công an xã Mỹ Tân.

Hay như vụ việc bé gái ở Gia Lai bị cha xâm hại đến mang thai khiến dư luận vô cùng tức giận. Vào tháng 8/2018, Rcom Pul (SN 1979, trú tại buôn Thành Công, xã Chư Đrăng, huyện Krông Pa) cùng con gái ruột là H’C (sinh năm 2004) và con trai là G. (SN 2006) đi làm cỏ mì và ngủ tại chòi rẫy thuộc khu vực núi đá đen, xã Uar, Krông Pa.

Rcom Pul đã bất chấp đạo đức và pháp luật, lợi dụng lúc con trai ngủ say để giở trò đồi bại với con gái. Khi sự việc bị bại lộ, cháu H'C đã có bầu hơn 7 tháng.

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