Lợi dụng lúc không có ai ở nhà, gã yêu râu xanh đã giở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi.

Hôm nay (29/5), trao đổi với báo chí, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Văn Vũ Phong (37 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo thông tin từ Zing, hơn 10 ngày trước Phong đi đến nhà người bạn cùng xã để rủ nhậu. Tại đây, Phong nhìn thấy trong nhà chỉ có con gái của bạn (9 tuổi) ở nhà nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, người đàn ông này đe dọa cấm nạn nhân không được kể lại sự việc với ai.

Lợi dụng lúc không có người lớn ở nhà, Phong đã hiếp dâm bé gái 9 tuổi - Ảnh minh họa: Internet Đến ngày 26/5, gia đình phát hiện bé có dấu hiệu bất thường nên gặng hỏi. Lúc này bé mới kể lại việc bị Phong xâm hại. Sau đó, người nhà đã đưa bé đến cơ quan công an trình báo. Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Được biết, cha mẹ nạn nhân đã ly hôn, hiện em sống cùng cha.

Tại địa phương, Phong chưa lập gia đình, sống bằng nghề phụ hồ và thường nhậu cùng cha của nạn nhân. Thời gian qua xảy ra khá nhiều vụ việc hiếp dâm trẻ em khiến dư luận hoang mang. Gã yêu râu xanh dụ dỗ bé gái 14 tuổi xuống chân cầu giở trò đồi bại Hôm qua, Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) xác nhận vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Siu Đinh (xã Ia Trốk, huyện Ia Pa) để điều tra hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé H. (sinh năm 2005, trú cùng huyện). Sau khi phát hiện Siu Đinh dụ dỗ bé gái 14 tuổi xuống chân cầu giở trò đồi bại, gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng - Ảnh: Internet Được biết đối tượng Siu Đinh và bé H. có quen biết từ trước. Tối 19/5, gã này rủ bé đi chơi. Sau đó, Siu Đinh chở nạn nhân xuống khu vực cầu Quý Đức (phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) để thực hiện hành vi giao cấu. Biết được sự việc, gia đình nạn nhân đã đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi của Siu Đinh.

[Nóng] Bắt tạm giam mẹ của nữ sinh bị hiếp dâm, sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh Cao Mỹ D bị hiếp dâm, sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên..

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-9-tuoi-bi-ga-tho-ho-u40-hiep-dam-de-doa-khong-duoc-ke-voi-ai-326398.html