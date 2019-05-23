Lợi dụng lúc không ai ở nhà, người bố đóng cửa rồi hiếp dâm con gái. Sau nhiều lần quan hệ, hiện nạn nhân đã mang thai.

Hôm nay (23/5), trao đổi với báo chí, Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) xác nhận đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam A Srep (sinh năm 1962, cư trú tại thôn Kon Sơ Lam I, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum) để điều tra hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Sau khi quan hệ lần đầu, cứ 7-15 ngày A Srep lại quan hệ với con gái một lần khiến cô bé mang thai - Ảnh: Internet

Theo Dân Việt, vào khoảng tháng 11/2018, sau khi uống rượu về nhìn thấy nhà không có ai, đối tượng A Srep đã đóng cửa kéo con gái của mình là em Y.Đ (sinh ngày 21/10/2003) vừa đi học về đòi quan hệ tình dục. Thấy em Đ. không kháng cự nên gã đã giở trò đồi bại với nạn nhân.

Sau lần đầu trót lọt, từ đó cứ 7 – 15 ngày A Srep lại quan hệ với con gái một lần. Đến tháng 3/2019, người mẹ phát hiện con gái có biểu hiện lạ nên đưa con đi khám thì phát hiện bé mang thai. Sau khi phát hiện vụ việc, ngày 19/5 cơ quan công an đã mời đối tượng A Srep về trụ sở để điều tra.

Tại đây, gã đã thừa nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình. Theo lời khai của A Srep, tổng cộng gã đã quan hệ tình dục với con gái mình 5 lần.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Cách đây không lâu, vụ việc người cha hiếp dâm con gái ruột 10 tuổi tại Long An đã khiến dư luận phẫn nộ trong suốt một thời gian dài.

Theo đó, vào ngày 23/3 đối tượng Trần Thiện Tánh (41 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú tỉnh Long An) lợi dụng lúc không có ai ở nhà đã khống chế bé T. (10 tuổi, con gái ruột của Tánh) rồi hiếp dâm.

Sau đó, người thân phát hiện bé có dấu hiệu lạ nên gặng hỏi. Nghe bé T. kể lại sự việc, người thân đã đưa bé đến cơ quan công an tố cáo.

Đến ngày 29/3, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã bắt giữ đối tượng Trần Thiện Tánh để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm.

Nỗi ám ảnh của bé gái 11 tuổi bị cha và ông nội xâm hại Đáng lẽ ở tuổi 11, cô bé N.T.L.Đ. ngụ xã An Phước (Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) phải được vui vẻ sống trong tình cảm gia đình, thì giờ đây hàng ngày bé gái này luôn bị ám ảnh bởi ký ức kinh hoàng khi bị cha ruột và ông nội nhiều lần xâm hại tình dục.

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