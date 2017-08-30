Theo cáo trạng, bị cáo là Phan Thanh Tuấn (36 tuổi, cư trú tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), đã xâm hại chính con gái ruột của mình là P.T.L.Đ (11 tuổi) trong suốt thời gian dài.

Sau 4 tháng giam giữ, sáng 30/8, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Vĩnh Long đã đưa vụ án người cha và ông nội hiếp dâm bé gái 11 tuổi gây rúng động dư luận thời gian qua ra xét xử.

Riêng bị cáo Phan Thanh Sơn (62 tuổi), ông nội của nạn nhân, cùng ngụ tại xã An Phước, huyện Mang Thít, sẽ được xét xử riêng vào ngày khác.

Hiếp dâm, cho uống thuốc tránh thai, dọa giết...

Tại phiên tòa hôm nay, bé Đ. không có mặt mà chỉ có người đại diện quyền lợi của em là chị Đoàn Thị Hồng Xuyến (34 tuổi, mẹ ruột bé Đ.) và một số người thân khác trong gia đình

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2016 đến đầu năm 2017, bị cáo Tuấn cùng cha mình là ông Phan Thanh Sơn đã nhiều lần xâm hại bé Đ., chính là con ruột và cháu nội của hai bị cáo.

Sau mỗi lần như vậy, họ đều ép cô bé 11 tuổi uống thuốc tránh thai và đe dọa sẽ giết chết nếu dám kể cho người khác biết. Vào ngày 29/2/2017, bà ngoại của bé Đ. phát hiện bí mật động trời này liền đưa bé đến công an địa phương trình báo.

... Bị cáo bị tâm thần nhẹ?

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Mang Thít đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long vào cuộc điều tra sự việc.

Sau đó, cơ quan công an xác nhận trong suốt một năm trời, Tuấn xâm hại bé Đ. 4 lần, ông Sơn xâm hại cháu nội 3 lần. Cơ quan chức năng địa phương quyết định khởi tố, bắt giam Tuấn và Sơn về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo thông tin do báo Thanh Niên đăng tải, trong quá trình điều tra sự việc, các ngành chức năng đã đưa Tuấn đi giám định tâm thần. Tại kết luận giám định pháp y tâm thần số 293/KL-VPYTW ngày 29.6.2017 của Viện Pháp y Tâm thần T.Ư Biên Hòa kết luận: Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay thì bị cáo Tuấn bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ.

Cũng trong phiên tòa sáng nay, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Tuấn mức án chung thân.