Lợi dụng lúc không có người lớn ở nhà, người cha đã dọa giết con gái 10 tuổi để hiếp dâm nạn nhân nhiều lần.

Hôm nay (2/6), trao đổi với báo chí, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam N.V.D (36 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là bé N.T.Y.N (10 tuổi, con gái ruột của D.).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu D. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ đầu năm 2018 đến nay, lợi dụng những lúc không có người lớn ở nhà, D. đã nhiều lần dọa giết bé N. để hiếp dâm con gái ruột của mình.

Lợi dụng lúc không có ai ở nhà, D. đe dọa con gái 10 tuổi hiếp dâm nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, phát hiện cháu nội có nhiều biểu hiện lạ, bà N.T.T (59 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, mẹ ruột của D.) đã gặng hỏi bé N. Sau khi nghe bé N. kể lại việc bị cha đe dọa hiếp dâm, bà T. bức xúc đưa cháu đến công an trình báo vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu của công an xác định D. đã đe dọa hiếp dâm con gái mình 4 lần. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến việc cha hiếp dâm con gái, cách đây không lâu vụ việc cha hiếp dâm con gái 11 tuổi cũng khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Theo đó vào khoảng 2 giờ sáng ngày 22/5, sau khi uống rượu say đối tượng Ngô Thành Thông (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã xâm hại tình dục con gái 11 tuổi.

Sau khi say rượu, Thông giở trò đồi bại với con gái ruột của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nghe tiếng bé gái la khóc nên người nhà đã gặng hỏi và biết được chuyện bé bị cha ruột xâm hại. Ngay sau đó, người thân đã đưa bé đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Đến ngày 29/5 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vẫn đang tạm giữ và củng cố hồ sơ, khởi tố bị can đối với Ngô Thành Thông để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đến nhà con trai chơi, ông nội hiếp dâm cháu gái 9 tuổi Đến nhà con trai chơi, lợi dụng lúc không có người lớn ở nhà, ông Tuyên đã hiếp dâm chính cháu nội của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-cha-nhieu-lan-doa-giet-con-gai-10-tuoi-de-hiep-dam-326801.html