Tại cơ quan công an, Phạm Phú Sang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo điều tra, Sang và gia đình bé N. (4 tuổi, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa) là hàng xóm.

Hôm nay (9/6), Công an TP. Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Phú Sang (24 tuổi, ngụ TP. Bà Rịa) để điều tra về hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Đến 18 giờ cùng ngày, người mẹ tắm cho hai bé gái. Lúc này bé N. kêu đau vùng kín nên mẹ gặng hỏi. Bé gái 4 tuổi kể lại toàn bộ hành vi của Sang. Người mẹ lập tức đưa con đến công an trình báo.

Tiếp nhận vụ việc, Công an TP. Bà Rịa đã lấy lời khai bé gái dưới sự giám hộ của gia đình, đồng thời mời Sang lên trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, nam thanh niên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nam thanh niên thừa nhận dùng tay sờ soạng vùng kín của bé gái 4 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây ít ngày, một phụ nữ ở huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) cũng đưa con gái đến công an tố cáo hành vi đồi bại của gã hàng xóm.

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ ngày 19/5, chị P.T.T. (47 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) tắm cho con gái tên Mai (tên đã thay đổi, 7 tuổi, học lớp 1). Lúc này, bé Mai khóc và kêu đau rát vùng kín.

Thấy con có biểu hiện bất thường, chị T. gặng hỏi và được cháu Mai kể, khi sang nhà ông T.V.Đ. (57 tuổi, ngụ cùng địa phương) chơi thì bị ông Đ. dùng tay sờ soạng, bóp gây trầy xước vùng bộ phận sinh dục. Tuy nhiên bé Mai không nhớ rõ thời gian bị ông Đ. xâm hại. Vụ việc sau đó được chị T. trình báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an địa phương nhanh chóng vào cuộc xác minh. Nhận thấy thông tin chị T. tố giác có dấu hiệu của tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ Luật hình sự, Công an xã đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Hòa Bình điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.