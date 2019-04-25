Thầy giáo bị nghi làm nữ sinh lớp 8 mang thai từng khẳng định rất ghét những kẻ xâm hại trẻ em

Xã hội 25/04/2019 10:59

"Nếu có thể được làm lại, tôi sẽ không bao giờ có hành vi gây ảnh hưởng đến em học sinh đó và ảnh hưởng đến cả ngành giáo dục mà tôi đang theo đuổi", thầy giáo bị nghi làm nữ sinh mang thai chia sẻ

Vụ việc đối tượng Nguyễn Việt Anh (SN 1983, giáo viên Toán - Tin trường THCS Thượng Hà số 2, huyện Bắc Yên, Lào Cai) thừa nhận nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh H.T.H. (học sinh lớp 8, trường THCS Thượng Hà số 2) đang nhận được đông đảo sự quan tâm từ dư luận xã hội.

Hiện nữ sinh H. đã mang thai được 3 tháng và đang được đưa đi giám định ở Hà Nội. Chiều 24/4, bệnh viện đã tiến hành lấy nước ối của nạn nhân để xét nghiệm ADN, xác định thai nhi có quan hệ huyết thống với Việt Anh hay không, từ đó cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Thầy giáo bị nghi làm nữ sinh lớp 8 mang thai từng khẳng định rất ghét những kẻ xâm hại trẻ em - Ảnh 1
'Nếu có thể được làm lại, tôi sẽ không bao giờ có hành vi gây ảnh hưởng đến em học sinh đó và ảnh hưởng đến cả ngành giáo dục mà tôi đang theo đuổi', thầy giáo bị nghi làm nữ sinh mang thai chia sẻ - Ảnh: Internet

Sau khi sự việc thầy giáo xâm hại học sinh nhiều lần bị vỡ lở, hàng xóm và những người thân quen với nghi phạm đều tỏ ra vô cùng bất ngờ.

Trong mắt mọi người, Việt Anh là người hiền lành, có ăn học và sống biết điều. Một số bạn bè còn cho biết Việt Anh từng khẳng định bản thân rất ghét những đối tượng xâm hại trẻ em hoặc có hành vi đồi bại với phụ nữ.

Anh Nguyễn Văn T. (bạn thân nghi phạm) kể rằng trước đó khi nghe báo đài nhiều lần thông tin về những vụ án hiếp dâm, Việt Anh tỏ ra vô cùng bức xúc và nói rằng rất ghét những kẻ phạm tội này. Không ngờ người thầy giáo đáng kính trong mắt mọi người lại quan hệ tình dục với một nữ sinh lớp 8 suốt 2 năm trời.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên cho biết thầy Việt Anh đã về dạy ở trường THCS Thượng Hà số 2 được 5 năm. Trong thời gian công tác, thầy giáo này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và chưa từng gây ra điều tiếng gì. Việt Anh đã có vợ (cũng là giáo viên công tác tại địa bàn huyện) và hai con nhỏ. 

Thầy giáo bị nghi làm nữ sinh lớp 8 mang thai từng khẳng định rất ghét những kẻ xâm hại trẻ em - Ảnh 2

Sau khi sự việc xảy ra, cả gia đình nạn nhân lẫn nghi phạm đều bị xáo trộn rất lớn - Ảnh: Internet

Chị H.T.Đ. (chị dâu nữ sinh) cho biết H. có hoàn cảnh rất đáng thương. Bố em mất sớm, mẹ thì bị câm điếc, thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên em ít khi chia sẻ hay tâm sự với người thân. Nữ sinh học trường nội trú, mỗi tuần chỉ về nhà vào thứ 7 và chủ nhật.

Ngày 22/4 vừa qua, chị Đ. thấy H. có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi. H. đã kể rằng bị thầy Việt Anh dụ dỗ cưỡng hiếp nhiều lần. Gia đình lập tức đưa H. đi siêu âm và bàng hoàng khi nghe bác sĩ thông báo nữ sinh đã có thai được hơn 3 tháng.

Cũng theo lời nữ sinh, thầy Việt Anh cưỡng hiếp em từ năm 2017. Cả hai đã quan hệ nhiều lần tại phòng trực bán trú của nhà trường, chủ yếu vào những ngày thầy trực đêm bán trú. Trong đó có nhiều lần thầy Việt Anh mua thuốc tránh thai bắt em H. uống, đồng thời đe dọa không được kể chuyện này với ai. Vì sợ nên nữ sinh đã im lặng suốt thời gian dài.

Thầy giáo bị nghi làm nữ sinh lớp 8 mang thai từng khẳng định rất ghét những kẻ xâm hại trẻ em - Ảnh 3
Khu bán trú nơi nữ sinh H. theo học - Ảnh: Internet
Thầy giáo bị nghi làm nữ sinh lớp 8 mang thai từng khẳng định rất ghét những kẻ xâm hại trẻ em - Ảnh 4
Trường THCS Thượng Hà số 2 có hệ thống camera nhưng lại do thầy Việt Anh quản lý - Ảnh: Internet

Trước đó khoảng mấy tháng, người thân phát hiện H. sử dụng một chiếc điện thoại thông minh. Do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên việc H. đột nhiên có điện thoại khiến nhiều người thắc mắc.

Nữ sinh nói thầy Việt Anh cho mượn điện thoại để tiện báo cáo sĩ số lớp khi thầy trực ban. Gia đình đã nói chuyện với thầy giáo, kiên quyết yêu cầu lấy lại chiếc điện thoại. Bên cạnh đó, một số bạn học của H. cũng kể rằng thầy Việt Anh nhiều lần nhờ H. giặt quần áo. Gia đình đã ngờ ngợ có điều gì đó không ổn nhưng chẳng ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra giải quyết. 

Vụ nữ sinh lớp 8 mang thai: Thầy giáo mua thuốc tránh thai bắt uống, cấm không được kể với ai?

Vụ nữ sinh lớp 8 mang thai: Thầy giáo mua thuốc tránh thai bắt uống, cấm không được kể với ai?

Theo lời kể của nữ sinh, thầy Việt Anh cưỡng hiếp em từ năm 2017. Cả hai đã quan hệ nhiều lần tại phòng trực bán trú của nhà trường, chủ yếu vào những ngày thầy trực đêm.

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