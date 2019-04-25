Vụ nữ sinh lớp 8 mang thai: Thầy giáo mua thuốc tránh thai bắt uống, cấm không được kể với ai?

Theo lời kể của nữ sinh, thầy Việt Anh cưỡng hiếp em từ năm 2017. Cả hai đã quan hệ nhiều lần tại phòng trực bán trú của nhà trường, chủ yếu vào những ngày thầy trực đêm.

Những ngày gần đây, vụ việc nữ sinh H.T.H. (học sinh lớp 8 trường THCS Thượng Hà, Bảo Yên, Lào Cai) nghi bị thầy giáo xâm hại tình dục dẫn đến có thai 3 tháng thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận xã hội. Hiện nghi phạm Nguyễn Việt Anh (SN 1983, giáo viên môn Toán - Tin trường THCS Thượng Hà) đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên. Cơ quan công an đang tiến hành xét nghiệm ADN thai nhi trong bụng nữ sinh H. xem có đúng là của Việt Anh hay không, từ đó sẽ tiếp tục khởi tố theo quy định pháp luật.

Thầy giáo Nguyễn Việt Anh khai nhận nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh lớp 8 - Ảnh: Internet Chị H.T.Đ. (chị dâu nữ sinh) cho biết H. có hoàn cảnh rất đáng thương. Bố em mất sớm, mẹ thì bị câm điếc, thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên em ít khi chia sẻ hay tâm sự với người thân. Nữ sinh học trường nội trú, mỗi tuần chỉ về nhà vào thứ 7 và chủ nhật. Ngày 22/4 vừa qua, chị Đ. thấy H. có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi. H. đã kể rằng bị thầy Việt Anh dụ dỗ cưỡng hiếp nhiều lần. Gia đình lập tức đưa H. đi siêu âm và bàng hoàng khi nghe bác sĩ thông báo nữ sinh đã có thai được hơn 3 tháng.

Cũng theo lời nữ sinh, thầy Việt Anh cưỡng hiếp em từ năm 2017. Cả hai đã quan hệ nhiều lần tại phòng trực bán trú của nhà trường, chủ yếu vào những ngày thầy trực đêm bán trú. Trong đó có nhiều lần thầy Việt Anh mua thuốc tránh thai bắt em H. uống, đồng thời đe dọa không được kể chuyện này với ai. Vì sợ nên nữ sinh đã im lặng suốt thời gian dài. Từ khi phát hiện H. mang thai, cuộc sống của gia đình em gặp rất nhiều xáo trộn - Ảnh: Tổ Quốc Trước đó khoảng mấy tháng, người thân phát hiện H. sử dụng một chiếc điện thoại thông minh. Do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên việc H. đột nhiên có điện thoại khiến nhiều người thắc mắc. Nữ sinh nói thầy Việt Anh cho mượn điện thoại để tiện báo cáo sĩ số lớp khi thầy trực ban. Gia đình đã nói chuyện với thầy giáo, kiên quyết yêu cầu lấy lại chiếc điện thoại. Bên cạnh đó, một số bạn học của H. cũng kể rằng thầy Việt Anh nhiều lần nhờ H. giặt quần áo. Gia đình đã ngờ ngợ có điều gì đó không ổn nhưng chẳng ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra giải quyết.

Nhiều lần quan hệ với nữ sinh lớp 8 tại trường, thầy giáo tin học đi tù bao nhiêu năm? Theo Trưởng công an xã Thượng Hà (tỉnh Lào Cai), Nguyễn Việt Anh thừa nhận quan hệ tình dục nhiều lần với nữ sinh lớp 8 tại phòng trực bán trú của trường. Bản án nào đang chờ thầy giáo tin học dâm dục?

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