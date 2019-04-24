Vụ thầy giáo nghi làm nữ sinh mang thai ở Lào Cai: Thầy ép quan hệ suốt 2 năm nay?

Tại cơ quan điều tra, thầy A. đã khai nhận nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh ngay tại phòng trực bán trú của nhà trường, chủ yếu vào những ngày thầy giáo trực đêm bán trú.

Liên quan đến vụ việc thầy giáo bị nghi làm nữ sinh lớp 8 mang thai gây xôn xao dư luận, Công an xã Thượng Hà (huyện Bảo Yên, Lào Cai) cho biết bước đầu thầy giáo đã khai nhận nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh tại phòng trực bán trú của nhà trường, chủ yếu vào những ngày thầy trực đêm bán trú.

Trước đó vào ngày 21/4, gia đình nữ sinh H.T.H. (14 tuổi, học lớp 8 tại Trường THCS số 2 Thượng Hà) tố cáo thầy giáo V.N.A. (SN 1983, Trường THCS xã Thượng Hà) có hành vi quan hệ tình dục, hiếp dâm nhiều lần dẫn đến việc nữ sinh H. mang thai 3 tháng.

Phiếu siêu âm của nữ sinh - Ảnh: Internet

Em H. cho biết bị thầy giáo xâm hại từ cuối năm 2017, lúc này em H. mới 12 tuổi và đang học lớp 7. Thầy A. còn cho nạn nhân 1 chiếc điện thoại thông minh để thầy liên lạc khi muốn quan hệ tình dục.

Hiện cơ quan công an đã tiến hành giám định ADN thai nhi để phục vụ công tác điều tra. Nếu kết quả ADN của thai nhi trùng khớp với người bị tố cáo sẽ khởi tố theo quy định pháp luật. Thầy giáo V.N.A. cũng đã bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày để điều tra, làm rõ vụ việc.

Chân dung thầy giáo bị tố làm nữ sinh mang thai - Ảnh: Internet

Theo nhà trường, thầy N.V.A đã có vợ và hai đứa con. Trong 5 năm công tác tại trường, thầy A. luôn làm tốt nhiệm vụ và chưa gây ra điều tiếng gì.

Cũng theo lời gia đình nữ sinh, sau khi sự việc vỡ lở, thầy A. đã cùng gia đình đến xin lỗi nữ sinh H. và mong được giải quyết nội bộ nhưng không được đồng ý. Ngoài ra, người thân thầy A. còn đề nghị đưa cho gia đình nạn nhân số tiền 300 triệu đồng để "giải quyết tình cảm", không đưa sự việc ra pháp luật. Tuy nhiên gia đình em H. không đồng ý, mong pháp luật công tâm xử lý đúng người, đúng tội, trả lại công bằng cho nữ sinh.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thầy giáo Lào Cai thừa nhận quan hệ tình dục với nữ sinh lớp 8 Một thầy giáo dạy Toán – Tin tại trường THCS số 2 Thượng Hà bị tố khiến nữ sinh lớp 8 mang thai 12 tuần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-thay-giao-nghi-lam-nu-sinh-mang-thai-o-lao-cai-thay-ep-quan-he-suot-2-nam-nay-322782.html