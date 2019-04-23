Nghi án thầy giáo chủ nhiệm làm nữ sinh lớp 8 mang thai ở Lào Cai

Cụ thể, người thân của em H. (13 tuổi, đang học lớp 8 THCS xã Thượng Hà) tố thầy N.V.A. (giáo viên chủ nhiệm) nhiều lần dụ dỗ em H. quan hệ tình dục. Đến khi gia đình phát hiện sự việc, nữ sinh này đã mang thai 3 tháng.

Mới đây, một thầy giáo đang giảng dạy tại trường THCS xã Thượng Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) bị tố có quan hệ tình dục với nữ sinh lớp 8 khiến nữ sinh này mang thai gây xôn xao dư luận xã hội.

Gặng hỏi mãi, H. mới thú nhận được thầy N.V.A. cho mượn điện thoại để báo cáo sĩ số lớp mỗi khi thầy hỏi.

Chị N. (chị của nữ sinh) cho biết cách đây không lâu, gia đình phát hiện em H. sử dụng một chiếc điện thoại thông minh. Do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên việc em H. đột nhiên có điện thoại xài khiến mọi người thắc mắc.

Chị N. đã đến trường gặp trực tiếp thầy A. và kiên quyết nhờ thầy lấy lại chiếc điện thoại. Tuy nhiên được một thời gian, thầy A. lại giao chiếc điện thoại trên cho em H. sử dụng.

Do sợ gia đình ngăn cấm, H. đã giấu giếm, lén sử dụng chiếc điện thoại này. Nhưng việc này đã không qua mắt được người thân.

Nghi ngờ có điều gì đó bất thường, chị N. đã dọa H. nếu không nói sự thật sẽ đưa nữ sinh này đến bệnh viện khám. Lúc này H. mới kể lại toàn bộ sự việc.



Thầy giáo ở Lào Cai bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang thai - Ảnh: Báo Nông Nghiệp

Trước đó mấy tháng, thầy A. gọi H. lên phòng trực nói là có việc cần nhờ. Khi em H. lên, thầy A. đã đóng cửa lại và thực hiện hành vi đồi bại với em. Thầy giáo còn đe dọa em H. không được kể chuyện này cho ai biết. Sau lần đó, cả hai đã quan hệ tình dục thêm nhiều lần nữa.

Ngay khi phát hiện sự việc, chị N. đã đưa H. đi siêu âm và phát hiện nữ sinh đã có thai được khoảng 3 tháng. Hoàn cảnh gia đình em H. hết sức khó khăn, em đang sống cùng mẹ và anh trai, nhưng mẹ không có khả năng nghe và nói còn bố thì mất sớm.

Hiện gia đình đã làm đơn trình báo công an. Ông Hồ Cao Khải, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết huyện đã nắm được thông tin, kiên quyết xử lý đúng người, đúng tội. Công an huyện Bảo Yên sẽ nhanh chóng đưa em H. đi thăm khám, giám định, điều tra làm rõ vụ việc.