Phẫn nộ clip cha treo ngược con trai lên cửa sổ, đánh như bao cát để ép vợ bỏ đi phải quay về

Xã hội 24/06/2019 10:56

Nhiều người không kiềm được nước mắt khi chứng kiến bé trai ngây thơ bị người cha bạo hành để ép vợ trở về.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cha bạo hành con để ép vợ trở về khiến ai nấy vô cùng bức xúc. Đáng nói, người đàn ông trong clip vừa đánh con vừa chủ động quay lại toàn bộ sự việc với thái độ thản nhiên.

Những gì diễn ra trong clip cho thấy người cha treo ngược con lên cửa sổ, dùng tay đánh liên tiếp mặc em bé khóc lóc dữ dội. Vừa đánh, anh ta vừa hỏi đứa nhỏ: "Mẹ mày mà thấy cảnh này chắc vui lắm".

Theo Philnews, sự việc xảy ra tại thành phố Santa Rosa, Philippines. Vợ người đàn ông này đã bỏ đi khỏi nhà nên anh ta bạo hành con để ép vợ trở về.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát địa phương đưa cậu bé 4 tuổi vào bệnh viện kiểm tra trong tình trạng khắp cơ thể đều là vết bầm tím.

Người cha trong clip cũng đưa về trụ sở. Tại đây, người đàn ông này thừa nhận vì căm phẫn vợ bỏ con đi theo người đàn ông khác nên đã uống rượu, vì say xỉn nên mới có hành động bạo hành con trai.

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Cha bạo hành con để ép vợ trở về - Ảnh: Philnews

Sau khi nghe tin, người mẹ đã đến đồn cảnh sát trình bày nguyện vọng muốn đón con về. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành xem xét xem liệu điều kiện tài chính của người mẹ có thể đảm bảo việc nuôi dưỡng đứa trẻ hay không. Đồng thời, cảnh sát cũng điều tra xem liệu người phụ nữ này có bỏ rơi con như lời cáo buộc của chồng cô hay không, nếu đúng là sự thật, cô vẫn có thể bị truy tố.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Ai nấy đều xót xa khi chứng kiến bé trai ngơ ngác không hiểu sao lại bị bố treo lên cửa sổ, chỉ đến khi bị đòn mới òa khóc nức nở.

"Làm cha rồi mà nhẫn tâm quá"; "Hai vợ chồng nhà này đều không ra gì"; "Tội đứa nhỏ quá"; "Tôi chẳng dám xem hết clip"..., dân mạng bình luận.

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Từ khóa:   bạo hành trẻ em

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