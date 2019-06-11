Xúc động cảnh người cha nghèo xếp hàng suốt 3 đêm mua giày để thưởng cho con

Thế giới 11/06/2019 19:39

Người cha nghèo kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa hàng để mua cho con đôi giày mà cậu bé thích từ lâu.

Tình thương của cha mẹ là tình cảm thiêng liêng nhất mà chúng ta có được. Dù nghèo khổ đến mấy, các đấng sinh thành cũng sẽ dành cho con của mình những điều tốt đẹp nhất.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện người cha 44 tuổi làm nghề giao hàng sẵn sàng chờ suốt 3 đêm liền chỉ để mua đôi giày cho con mình.

Theo đó, người cha này họ Li, 44 tuổi, là một trong 20 khách hàng kiên nhẫn xếp hàng chờ trước một cửa hàng giày ở Đài Trung, Đài Loan vào ngày 7/6 vừa qua.

Xúc động cảnh người cha nghèo xếp hàng suốt 3 đêm mua giày để thưởng cho con - Ảnh 1
Hình ảnh người cha kiên nhẫn xếp hàng nhiều đêm liền để mua giày cho con khiến cộng đồng mạng cảm động - Ảnh: Internet

Trong khi những vị khách khác xếp hàng chờ mua một đôi giày thể thao cao cấp phiên bản giới hạn để thỏa mãn niềm yêu thích thì người cha nghèo này ngủ trước cửa hàng 3 ngày liền chỉ để mua tặng cho con trai.

Được biết đây là quà tặng ông Li muốn tặng cho con trai vì cậu bé vừa đạt kết quả tốt trong học tập. Ông đã nằm ngủ 3 đêm trước cửa hàng vì sợ nếu về nhà sẽ bị mất chỗ.

Mặc dù thu nhập của nghề giao hàng không cao nhưng ông Li rất vui vì có thể tặng cho con trai món quà mà cậu thích.

Câu chuyện cảm động này sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Ai nấy đều cảm động trước tình cảm mà người cha nghèo dành cho con trai của mình.

“Trong cuộc đời này đúng là không ai yêu thương chúng ta bằng cha mẹ, một người cha tuyệt vời”, K.L bình luận.

“Hy vọng cậu bé lớn lên sẽ biết yêu thương gia đình, đối xử tốt với cha mình để đền đáp công ơn này”, một cư dân mạng nghẹn ngào.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng câu chuyện cảm động này vẫn đang gây “bão” mạng xã hội.

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Từ khóa:   tình cha câu chuyện cảm động

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