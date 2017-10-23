Clip: Ông bố tàn tật chăm vợ sinh, dùng miệng cắn từng miếng tã, từng chiếc quần bẩn của con khiến hàng triệu người cảm động

Đời sống 23/10/2017 18:59

Dù cụt mất đôi tay nhưng người chồng này vẫn phụ vợ chăm sóc con hằng ngày. Anh không ngại gian khổ hay hôi thối mà dùng miệng cắn từng chiếc quần, tã bẩn của con đem đi vứt đi khiến không ít người phải nhìn lại mình thậm chí xấu hổ.

Khi sinh ra, ai cũng muốn mình có cơ thể lành lặn, xinh đẹp. Thế nhưng, người đàn ông trong đoạn clip này lại phải chịu cảnh mất đi hai cánh tay. Dù vậy, anh vẫn cố gắng hết sức để có một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Không chỉ vậy, anh còn khiến nhiều người phải xấu hổ khi nhìn thấy cái cách mà anh hết lòng chăm sóc vợ con.

Clip: Ông bố tàn tật chăm vợ sinh, dùng miệng cắn từng miếng tã, từng chiếc quần bẩn của con khiến hàng triệu người cảm động - Ảnh 1
Người chồng không ngại dùng miệng cắn quần, tả bẩn cho con - Ảnh cắt từ clip

Sự tỉ mỉ, trách nhiệm của anh chồng người Trung Quốc này khiến nhiều người đàn ông khác phải nể phục và kính trọng. Về phần các chị em phụ nữ, không ít người ao ước có được một người chồng mà tinh thần trách nhiệm được như vậy hoặc thậm chí một phần thôi đã là quá đủ.

 

Trong đoạn clip, anh chàng luôn ở bên cạnh chăm sóc vợ khi sinh con. Anh chăm lo mọi thứ từ việc mua thức ăn, thay tả, dọn dẹp nhà cửa. Người cha vĩ đại này không ngại bẩn, dùng miệng của mình cắn từng chiếc tã, cái quần bẩn của con đem đi giặt. Dù cơ thể không lành lặn như bao người nhưng anh vẫn tự mình làm hết mọi việc không phải nhờ cậy bất kỳ ai.

Trong khi đó, người ta dễ dàng liên tưởng đến tình cảnh nhiều người dù tay chân vẫn lành lặn nhưng vẫn phải có người "cơm bưng nước rót".

“Người ta không được lành lặn nhưng vẫn luôn chăm sóc vợ chu đáo, không cần vợ phải chăm sóc hay lo lắng sinh hoạt hằng ngày. Còn nhiều kẻ lành lặn thì vợ phải lo chăm sóc lại giống như người tật nguyền”, P.U bức xúc.

Clip: Ông bố tàn tật chăm vợ sinh, dùng miệng cắn từng miếng tã, từng chiếc quần bẩn của con khiến hàng triệu người cảm động - Ảnh 2
Nhiều người bày tỏ sự nể phục với người chồng - Ảnh chụp màn hình

“Tự cảm thấy hổ thẹn khi xem clip này, chắc sẽ không bao giờ bằng được anh nhưng sẽ cố gắng để bằng được một phần nhỏ của anh thôi là được rồi. Chúc anh có thật nhiều sức khỏe để bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình thật trọn vẹn và ngập tràn hạnh phúc”, N.T.T bày tỏ sự cảm phục của mình với người chồng này.

“Có được anh chồng như vậy, người phụ nữ đó chắc kiếp trước tu dữ lắm mới được. Hãy trân trọng và giữ gìn nó chứ sau này đừng có được voi rồi đòi tiên đi so với những thằng có tay có chân, có cái này cái kia mà phản bội chồng mình”, T.N bày tỏ sự ngưỡng mộ và đưa ra lời khuyên cho cô vợ trong đoạn clip.

Từ khóa:   trung quốc bố tàn tật

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 18 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 3 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?