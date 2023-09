Clip: Ông bố tàn tật chăm vợ sinh, dùng miệng cắn từng miếng tã, từng chiếc quần bẩn của con khiến hàng triệu người cảm động

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Trong đoạn clip, anh chàng luôn ở bên cạnh chăm sóc vợ khi sinh con. Anh chăm lo mọi thứ từ việc mua thức ăn, thay tả, dọn dẹp nhà cửa. Người cha vĩ đại này không ngại bẩn, dùng miệng của mình cắn từng chiếc tã, cái quần bẩn của con đem đi giặt. Dù cơ thể không lành lặn như bao người nhưng anh vẫn tự mình làm hết mọi việc không phải nhờ cậy bất kỳ ai.

Trong khi đó, người ta dễ dàng liên tưởng đến tình cảnh nhiều người dù tay chân vẫn lành lặn nhưng vẫn phải có người "cơm bưng nước rót".

“Người ta không được lành lặn nhưng vẫn luôn chăm sóc vợ chu đáo, không cần vợ phải chăm sóc hay lo lắng sinh hoạt hằng ngày. Còn nhiều kẻ lành lặn thì vợ phải lo chăm sóc lại giống như người tật nguyền”, P.U bức xúc.

“Tự cảm thấy hổ thẹn khi xem clip này, chắc sẽ không bao giờ bằng được anh nhưng sẽ cố gắng để bằng được một phần nhỏ của anh thôi là được rồi. Chúc anh có thật nhiều sức khỏe để bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình thật trọn vẹn và ngập tràn hạnh phúc”, N.T.T bày tỏ sự cảm phục của mình với người chồng này.

“Có được anh chồng như vậy, người phụ nữ đó chắc kiếp trước tu dữ lắm mới được. Hãy trân trọng và giữ gìn nó chứ sau này đừng có được voi rồi đòi tiên đi so với những thằng có tay có chân, có cái này cái kia mà phản bội chồng mình”, T.N bày tỏ sự ngưỡng mộ và đưa ra lời khuyên cho cô vợ trong đoạn clip.