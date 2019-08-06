Mẹ mải nấu ăn để hai con tự chơi, vài phút sau hối hận suốt đời

Thế giới 06/08/2019 21:12

Kỳ nghỉ gia đình bỗng biến thành thảm họa kinh hoàng vì bé trai rơi từ tầng 9 khách sạn xuống đất tử vong.

Tai nạn trẻ em xảy ra hôm 5/8 vừa qua tại thành phố Iskandar Putri, bang Johor, Malaysia khiến một bé trai 5 tuổi tử vong khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo WOB, một gia đình gồm cặp vợ chồng và hai đứa con sống tại Bahrain đã đến thành phố Iskandar Putri nghỉ dưỡng. Gia đình này đã thuê một phòng khách sạn để nghỉ ngơi. Không ngờ một bé trai rơi từ tầng 9 khách sạn xuống đất tử vong.

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Bé trai rơi từ tầng 9 khách sạn xuống đất tử vong tại chỗ - Ảnh: WOB

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, người bố đã đi xuống dưới tầng 1 để mua một số đồ dùng cần thiết, còn người mẹ thì bận rộn nấu nướng trong bếp. Hai đứa con gồm một bé trai 5 tuổi và một bé trai 3 tuổi tự chơi với nhau trong phòng khách. 

Vài phút sau, người mẹ bỗng thấy căn phòng im ắng lạ thường nên chạy đến kiểm tra. Lúc này, đứa con nhỏ 3 tuổi đang ngồi một mình, còn đứa lớn thì không thấy đâu. Sau khi tìm khắp phòng, người mẹ bỗng thấy cửa sổ mở toang, chạy đến xem thử thì bàng hoàng phát hiện con trai 5 tuổi ngã xuống khu vui chơi trẻ em ở tầng 3. 

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện có một chiếc ghế sofa gần cửa sổ của phòng khách sạn. Khả năng cao cậu bé 5 tuổi đã treo lên ghế sofa này, tự mở cửa sổ và chẳng may rơi xuống dưới.

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Cảnh sát khám nghiệm hiện trường - Ảnh: WOB

Thi thể của cậu bé được chuyển tới bệnh viện để khám nghiệm tử thi. Các bác sĩ đã xác nhận cậu bé qua đời do tai nạn hy hữu. Vụ việc cũng được phân loại là trường hợp đột tử.

Tai nạn thương tâm của bé trai đã biến kỳ nghỉ của gia đình này trở thành cơn ác mộng. Cặp vợ chồng vô cùng đau đớn và hối hận vì đã để con chơi một mình. 

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Từ khóa:   tai nạn thương tâm tai nạn trẻ em

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