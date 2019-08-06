Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ về trường hợp mẹ kế bạo hành con chồng đến tụ máu não. Hầu hết mọi người đều kêu gọi cảnh sát bỏ tù đôi vợ chồng vô lương tâm này.

Mới đây, vụ việc mẹ kế bạo hành con chồng ở Thường Châu, Trung Quốc đang nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều lo lắng cho sức khỏe của em bé đáng thương, đồng thời không tiếc lời chỉ trích hành động dã man của "dì ghẻ". Theo Sohu, ngày 27/7 vừa qua, bà ngoại và mẹ của bé Zai Zai (2 tuổi) nghe tin bé đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch liền tức tốc đến bệnh viện. Bác sĩ cho biết Zai Zai bị bạo hành dẫn đến nhiều vết thương trên cơ thể và có máu tụ trong não. Dù có sống sót cũng có khả năng cao sẽ phải sống thực vật.

Mẹ kế bạo hành con chồng khiến cậu bé có nguy cơ sống thực vật - Ảnh: Sohu Cha mẹ Zai Zai ly hôn vào tháng 7/2018. Do mẹ bé không có công việc ổn định nên Zai Zai được tòa xử ở với cha. Thời gian đầu cậu bé được bà nội chăm sóc. Vài tháng gần đây, cha Zai Zai đón em ra ngoài sống chung với vợ mới. Bà Dương (bà nội nạn nhân) cho biết lần đầu tiên Zai Zai về thăm bà sau lần bị cha đón đi, trên trán cậu bé có vết bầm như bị đánh. Mẹ kế giải thích do cậu bé hiếu động nên bị ngã.

Thế nhưng những lần sau về nhà thì trên người bé càng có nhiều vết bầm hơn. Người mẹ kế chỉ trả lời qua loa rồi đón bé đi. Bà Dương đoán cháu bị đánh nên gặng hỏi con trai. Không ngờ anh này lắc đầu nói: "Vợ cấm tiết lộ với người khác". Bà Dương nghĩ dù sao bé cũng sống chung với bố ruột nên yên tâm phần nào. Hình ảnh hoạt bát trước đây của Zai Zai - Ảnh: Sohu Không ngờ có ngày Zai Zai bị bạo hành đến mức nhập viện. Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy khối máu tụ trong não cậu bé. Tuy nhiên, bệnh nhi bị đánh đập lâu ngày khiến cơ thể có dấu hiệu suy đa chức năng. Sau đó các bác sĩ đã gọi điện báo cảnh sát. Bố ruột và mẹ kế Zai Zai đã bị tạm giam để điều tra. Hiện bé Zai Zai vẫn chưa tỉnh. Cộng đồng mạng sau khi biết chuyện bạo hành trẻ em đã kêu gọi bỏ tù đôi vợ chồng ác độc này. "Tội nghiệp cậu bé"; "Mẹ kế thì tôi không nói vì dù sao cũng 'khác máu tanh lòng', còn gã cha ruột sao lại đối xử với em bé như thế"; "Đôi vợ chồng không bằng loài cầm thú"; "Mau trả quyền nuôi con cho người mẹ"..., dân mạng Trung Quốc bức xúc.

Con gái bị mẹ kế treo cổ, đánh đập dã man, cha ruột hờ hững nói: ‘Bị đánh là đúng’ Mặc dù con gái bị vợ sau đánh đập dã man, treo cổ suýt chết nhưng người cha chẳng những không ngăn cản mà còn hờ hững nói: “Nó quá nổi loạn và hư hỏng, bị đánh cho là đúng”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-2-tuoi-bi-me-ke-danh-den-tu-mau-nao-cha-ruot-giau-giem-vo-cam-tiet-lo-voi-nguoi-khac-333486.html