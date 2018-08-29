Mặc dù con gái bị vợ sau đánh đập dã man, treo cổ suýt chết nhưng người cha chẳng những không ngăn cản mà còn hờ hững nói: “Nó quá nổi loạn và hư hỏng, bị đánh cho là đúng”.

Trong lúc đang đi đường, cô gái họ Lu (sinh năm 1993, ngụ Tứ Xuyên, Trung Quốc) phát hiện một bé gái khoảng 12 đến 13 tuổi ngồi khóc, trên người có rất nhiều vết thương nghiêm trọng ở vùng lưng, tay. Cơ thể chằng chịt vết thương của cô bé - Ảnh: CNT Ban đầu, khi được hỏi về nguyên nhân bị thương, cô bé tỏ ra sợ sệt, khóc mãi không dứt và chẳng dám hé môi. Sau khi được mọi người động viên, em mới cho biết mình bị mẹ kế đánh.

Em kể, mẹ kế liên tục dùng chổi, móc áo đánh đập em, vết thương cũ chưa lành thì lại có thêm vết thương mới. Điều đáng nói ở đây là cha ruột khi nhìn thấy con gái bị đánh dã man như vậy nhưng không hề lên tiếng bênh vực. Có lần, ông ta còn cùng với vợ treo cổ con gái. Ban đầu khi được mọi người hỏi, cô bé chỉ khóc chứ không nói gì - Ảnh: CNT Ngay sau đó, cô Lu đã đưa bé gái đến cơ quan công an để tố cáo sự việc. Nhận được thông tin, cảnh sát đã triệu tập cặp vợ chồng này lên lấy lời khai. Tại đây, người đàn ông khẳng định đứa con đáng bị đánh “vì nó quá hư hỏng và nổi loạn”.

Sự việc sau khi được các phương tiện truyền thông đăng tải, ai nấy đều vô cùng phẫn nộ với hành vi của cặp vợ chồng này. Nhiều người cho rằng cô bé đã bị hành hạ trong thời gian dài, tâm lý có thể bị ảnh hưởng, cơ quan chức năng cần xử phạt thật nặng cặp vợ chồng ác độc này. “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Tội cho cô bé quá”, L.M bức xúc. Sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: CNT “Các ông mấy bà cứ lấy nhau chán chê ly hôn, hoặc người nào mất thì cưới người khác về cho sướng thân chứ chẳng nghĩ là có tốt cho con mình không. Họ đối với con mình thế nào, mà nói chung biết đâu được lòng người”, T.H bình luận. “Đã không chấp nhận được người đàn ông có con riêng thì cớ tại sao lại kết hôn, rồi lại hành xác con người ta như vậy”, B.B phẫn nộ. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mẹ kế nghi bạo hành con riêng của chồng: ‘Lỡ tát vào má khiến cháu đập đầu vào tường’ Tại cơ quan điều tra, bà S. thừa nhận đã đánh con trai riêng của chồng vì bé có lời lẽ quá đáng khi khách đến nhà.

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